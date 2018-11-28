﻿ Гобземс предложил партнерам "старую" декларацию правительства KPV LV, Mixnews.lv

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Партия KPV LV предлагает потенциальным партнерам по правящей коалиции взять за основу ранее разработанный KPV LV проект декларации правительства.

Кандидат на пост премьер-министра Алдис Гобземс (KPV LV) сказал журналистам, что предложил каждой из участвующих в переговорах о формировании правительства партий прислать свое мнение об этом документе и свои предложения. Ранее обнародованный KPV LV проект декларации правительства пока следует воспринимать не как ее окончательную редакцию, а как рабочий материал, подчеркнул Гобземс.

Обсудить задачи правительства партии планируют во время четвертой встречи, которая может состояться во второй половине этой недели.

Подготовленный KPV LV проект правительственной декларации предусматривает, что для улучшения взимаемости налогов необходимо проанализировать возможности введения дифференцированных налоговых ставок в разных отраслях и регионах.

Партия предлагает также обеспечить автоматический допуск к гостайне всем депутатам Сейма и министрам. Заседания Кабинета министров предлагается сделать закрытыми, чтобы повысить качество дискуссий.

В сфере образования KPV LV планирует существенно усовершенствовать программы дошкольного образования, перенять сеть школ у самоуправлений в ведение государства, чтобы реально ввести единые стандарты образования. Для повышения качества образования предлагается продлить учебный год, добиться, чтобы школы способствовали освоению необходимых в современном мире навыков.

В "Декларации Гобземса" указано на необходимость сократить количество вузов и с 2021 года ввести принцип, по которому в одной сфере обучения государство финансирует из бюджета места только в одном вузе. В школьные программы планируется ввести освоение знаний о сексуальном и репродуктивном здоровье.

В здравоохранении планируется предпринять решительные шаги по либерализации фармацевтического рынка, привлечь к оценке цен на лекарства независимых иностранных экспертов.

Больницы тоже предлагается передать от самоуправлений в ведение государства. Планируется сделать систему электронного здравоохранения удобной и надежной платформой для хранения данных медицинской истории пациента.

С 1 июля 2019 года планируется полностью остановить механизм компонента обязательной закупки электроэнергии. Предлагается создать в ведении премьер-министра совет "топ 20 экспортеров" и структуру, которая обеспечит политически независимое представительство профессионалов в советах госпредприятий. Намечена реструктуризация Latvijas dzelzceļš - отделение компонента инфраструктуры от грузо- и пассажироперевозок.

В проекте декларации правительства на девяти страницах изложены и другие предложения в сфере охраны среды, инфраструктуры, науки, культуры, спорта, политики в отношении семьи и детей, трудовой занятости, социальной защиты, качества жилья и жизни, включающего общества, госуправления, самоуправлений, фискальной политики, юстиции, обороны государства, ограничения легализации преступно нажитых средств, внутренней безопасности и энергетики.