﻿ Чакша: не преувеличивайте проблемы в здравоохранении!, Mixnews.lv

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На сегодняшний день в латвийских больницах ситуация лучше, чем была год назад. Об этом в интервью газете Neatkarīgā сказала министр здравоохранения Анда Чакша. По ее словам, общество несколько преувеличивает проблемы здравоохранения.

"Не стоит преувеличивать. Например, Общество больниц предположило, что после 1 января могут возникнуть сложности, но некоторые СМИ написали, что чрезвычайная ситуация уже сейчас. На сегодняшний день кризиса нет, а положение в больницах лучше, чем год назад. Но изменения мы сможем увидеть через более длительный период. При этом я не могу дать гарантию, что после 1 января все будет отлично, но я сделаю все для устранения проблем с зарплатами или другими вещами, которые могут помешать работе медиков", - сказала она.

Как сообщалось, во вторник правительство без дискуссий заслушало и приняло к сведению подготовленный Министерством здравоохранения информационный доклад об обещанном медикам повышении зарплат в среднем на 20% в последующие три года.

Правительство решило, что вопрос о выделении дополнительных бюджетных средств в следующем году и в последующие годы следует рассматривать вместе с поданными всеми министерствами и другими учреждениями центральной власти заявками приоритетных мероприятий, когда будет подготовлен госбюджет.

Минздрав подготовил доклад, чтобы проинформировать правительство и заручиться его концептуальной поддержкой для продолжения повышения зарплат медикам в последующие три года.

В докладе указано, что для повышения зарплат медперсоналу в 2019, 2020 и 2021 гг. в среднем на 20% необходимо в общей сложности 641,6 млн евро.

Из этой суммы на повышение зарплат медикам в 2019 году требуется 103,6 млн евро, поставщикам оплачиваемых государством услуг здравоохранения - 70,7 млн евро, резидентам - 2,2 млн евро.

Для отмены продленного нормального рабочего времени или двойной оплаты всех сверхурочных часов работы в следующем году необходимо 19,3 млн евро.

Минздрав подчеркивает необходимость повышения зарплат медикам из-за большой нехватки человеческих русурсов в здравоохранении. В докладе говорится, что в этом году дефицит нагрузок или разница между фактически заполненными и необходимыми рабочими местами составляет 1984 нагрузки, и прогнозируется, что в 2019 году она возрастет на 9,7% - до 2177 нагрузок.

Ранее премьер-министр Марис Кучинскис и министр финансов Дана Рейзниеце-Озола заявили, что у уходящего правительства нет полномочий для повышения зарплат медикам в 2019 году.