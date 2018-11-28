﻿ Гобземс об исключении из адвокатуры: не хотят пускать меня в премьеры!, Mixnews.lv

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Кандидат на должность премьер-министра Алдис Гобземс (KPV LV) объясняет свое исключение из адвокатуры стремлением не допустить, чтобы он стал премьер-министром.

Комментируя решение Латвийского совета присяжных адвокатов поддержать его исключение из адвокатуры по решению дисциплинарной комиссии, Гобземс заявил, что каждому думающему человеку ясно - делается все, чтобы не допустить его утверждения на должности премьер-министра.

Он сравнил действия Латвийского совета присяжных адвокатов с "воробьями, которые дерутся под окном и демонстрируют мускулы". Гобземс считает решение об исключении об адвокатуры принятым подло, без его ведома, без вызова его на совещание. Он добавил, что этому решению он уделит не больше внимания, чем уделил бы воробьям.

По словам политика, дисциплинарное взыскание связано с тем, что Гобземс называл бандитом убитого администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Политик повторил сказанное ранее - он считает, что семья Бункуса должна сидеть в тюрьме.

Гобземс намерен обжаловать решение о своем исключении из адвокатуры.