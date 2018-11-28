﻿ Гобземс об исключении из адвокатуры: не хотят пускать меня в премьеры!, Mixnews.lv

Гобземс об исключении из адвокатуры: не хотят пускать меня в премьеры! (5)
Кандидат на должность премьер-министра Алдис Гобземс (KPV LV) объясняет свое исключение из адвокатуры стремлением не допустить, чтобы он стал премьер-министром.
Комментируя решение Латвийского совета присяжных адвокатов поддержать его исключение из адвокатуры по решению дисциплинарной комиссии, Гобземс заявил, что каждому думающему человеку ясно - делается все, чтобы не допустить его утверждения на должности премьер-министра.
Он сравнил действия Латвийского совета присяжных адвокатов с "воробьями, которые дерутся под окном и демонстрируют мускулы". Гобземс считает решение об исключении об адвокатуры принятым подло, без его ведома, без вызова его на совещание. Он добавил, что этому решению он уделит не больше внимания, чем уделил бы воробьям.
По словам политика, дисциплинарное взыскание связано с тем, что Гобземс называл бандитом убитого администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Политик повторил сказанное ранее - он считает, что семья Бункуса должна сидеть в тюрьме.
Гобземс намерен обжаловать решение о своем исключении из адвокатуры.
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Абсолютно неверное решение.
Гобземс и его партия, а также честные люди из других партий должны НА КАЖДОМ УГЛУ рассказывать о грязным методах.
В конце концов может ли например человек который голосовал за какую-либо партию, и который ищет юридической помощи - может ли такой человек ДОВЕРЯТЬ АДВОКАТУ, который впольне может сознательно провалить дело даже своего клиента, чтобы выиграл член или симпатизирующий той же партии, к которой принадлежит политически-мотивированный адвокат, прокурор, судья и т.д.
Такой политически нацеленной юриспруденции, которая используется как репрессивный инструмент доверять нельзя.
Есть прецеденты.
В нацистской Германии преследования евреев началось с того, что они были обоснованы юридически.
В Сталинском СССР процессы над часто невиновными людьми осуществляли политически мотивированные юристы.
У нас в Латвии юристы не должны уподобляться таким же, какие привели к беззакониям в Сталинском СССР и нацистской Германии.