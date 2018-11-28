﻿ Политики хотят встречи с президентом, чтобы разрешить разногласия по Гобземсу, Mixnews.lv

Политики хотят встречи с президентом, чтобы разрешить разногласия по Гобземсу (5)
Шесть правоцентристских партий, участвующих в переговорах о формировании правительства, просят аудиенции у президента Латвии Раймонда Вейониса, который до 29 ноября находится в Афганистане, чтобы найти решение ситуации, когда у кандидата в премьер-министра Алдиса Гобземса (KPV LV) нет допуска к государственной тайне, а выдача допуска может потребовать времени.
Сам Гобземс считает, что это должно быть более широкое обсуждение вопроса о возможностях новых политиков получить допуск к гостайне, а другие политические силы заявили, что возражают против реформы нынешней системы допуска.
Гобземс считает, что вопрос касается не только его лично, - это "потенциальная угроза демократии" с учетом того, что в 13-м Сейме более половины депутатов - новые, и ясности относительно их допуска к гостайне нет.
Разногласия есть, но переговоры надо продолжать
У потенциальных партнеров по правительству имеются разногласия по ряду важных вопросов. например, по предложениям KPV LV автоматически предоставить допуск к гостайне всем депутатам и о закрытых заседаниях правительства.
Кандидат на должность премьер-министра Алдис Гобземс мотивирует свое предложение тем, что в новом Сейме больше половины новых депутатов, и вопрос о допусках связан с потенциальной угрозой демократии.
Также Гобземс призвал не беспокоиться об инициативе закрытых заседаний правительства, потому что журналистам будут разъяснять принятые решения.
Потенциальные партнеры отнеслись к инициативам критически. Так, глава Национального объединения Райвис Дзинтарс после встречи партий сказал, что VL-ТB/LNNK "абсолютно не рассматривает" возможность введения системы автоматического допуска депутатов к гостайне. VL-ТB/LNNK доверяет латвийским органам безопасности и высоко ценит демократию, но она должна быть сбалансирована с интересами безопасности.
Представитель "Нового Единства" Эдгар Ринкевич сказал, что "Новое Единство" возражает против закрытых заседаний правительства и категорически против реформы допусков к гостайне.
Valdības veidošanas sarunās @Jauna_Vienotiba uzsvēra, ka iebilst pret slēgtajām valdibas sēdēm, neparakstīs konfidencialitātes līgumu un ir pret valsts noslēpuma pielaižu sistēmas reformu, jo tajā ir labs līdzsvars starp demokrātijas un valsts drošības principiem— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 28, 2018
Представитель Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) Эдгар Таварс не был столь категоричен. Он сказал, что СЗК не будет чинить препятствий в вопросе закрытых заседаний правительства, если решения будут разъясняться обществу, а вопрос о допусках нужно еще обсуждать.
Представитель "Для развития/За!" Юрис Пуце также возражал против закрытых заседаний правительства и реформы системы допусков, а представители Новой консервативной партии после встречи комментариев не дали.
Хотя мнения партий по важным вопросам отличаются, пока ни одна из них не намерена прекращать процесс переговоров.
Фото: president.lv