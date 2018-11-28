﻿ Политики хотят встречи с президентом, чтобы разрешить разногласия по Гобземсу, Mixnews.lv

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Шесть правоцентристских партий, участвующих в переговорах о формировании правительства, просят аудиенции у президента Латвии Раймонда Вейониса, который до 29 ноября находится в Афганистане, чтобы найти решение ситуации, когда у кандидата в премьер-министра Алдиса Гобземса (KPV LV) нет допуска к государственной тайне, а выдача допуска может потребовать времени.

Сам Гобземс считает, что это должно быть более широкое обсуждение вопроса о возможностях новых политиков получить допуск к гостайне, а другие политические силы заявили, что возражают против реформы нынешней системы допуска.

Гобземс считает, что вопрос касается не только его лично, - это "потенциальная угроза демократии" с учетом того, что в 13-м Сейме более половины депутатов - новые, и ясности относительно их допуска к гостайне нет.

Разногласия есть, но переговоры надо продолжать

У потенциальных партнеров по правительству имеются разногласия по ряду важных вопросов. например, по предложениям KPV LV автоматически предоставить допуск к гостайне всем депутатам и о закрытых заседаниях правительства.

Кандидат на должность премьер-министра Алдис Гобземс мотивирует свое предложение тем, что в новом Сейме больше половины новых депутатов, и вопрос о допусках связан с потенциальной угрозой демократии.

Также Гобземс призвал не беспокоиться об инициативе закрытых заседаний правительства, потому что журналистам будут разъяснять принятые решения.

Потенциальные партнеры отнеслись к инициативам критически. Так, глава Национального объединения Райвис Дзинтарс после встречи партий сказал, что VL-ТB/LNNK "абсолютно не рассматривает" возможность введения системы автоматического допуска депутатов к гостайне. VL-ТB/LNNK доверяет латвийским органам безопасности и высоко ценит демократию, но она должна быть сбалансирована с интересами безопасности.

Представитель "Нового Единства" Эдгар Ринкевич сказал, что "Новое Единство" возражает против закрытых заседаний правительства и категорически против реформы допусков к гостайне.

Valdības veidošanas sarunās @Jauna_Vienotiba uzsvēra, ka iebilst pret slēgtajām valdibas sēdēm, neparakstīs konfidencialitātes līgumu un ir pret valsts noslēpuma pielaižu sistēmas reformu, jo tajā ir labs līdzsvars starp demokrātijas un valsts drošības principiem — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 28, 2018

Представитель Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) Эдгар Таварс не был столь категоричен. Он сказал, что СЗК не будет чинить препятствий в вопросе закрытых заседаний правительства, если решения будут разъясняться обществу, а вопрос о допусках нужно еще обсуждать.

Представитель "Для развития/За!" Юрис Пуце также возражал против закрытых заседаний правительства и реформы системы допусков, а представители Новой консервативной партии после встречи комментариев не дали.

Хотя мнения партий по важным вопросам отличаются, пока ни одна из них не намерена прекращать процесс переговоров.

Фото: president.lv