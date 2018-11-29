﻿ Оппозиция Рижской думы готова отправить Ушакова в тюрьму, Mixnews.lv

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Откликнувшись на призыв депутатов национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK в Рижской думе, министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить, не злоупотребляет ли мэр столицы Нил Ушаков ("Согласие") своей властью, пишет Latvijas Avize.

Депутаты оппозиции обвиняют руководителя самоуправления в двух нарушениях. 17 октября Ушаков самовольно исключил из повестки дня заседания комитета по финансовым и административным вопросам пункт о льготах по налогу на недвижимость в Риге, а на созванном по требованию 23 депутатов оппозиции 5 ноября внеочередном заседании думы объявил перерыв на неопределенное время, чего не имел права делать.

Депутаты оппозиции считают, что руководитель самоуправления превысил свои полномочия, и за это ему, согласно Уголовному закону, грозит тюремное заключение.