﻿ Новоизбранная глава Грузии сравнила себя с Вике-Фрейбергой, Mixnews.lv

Политика |

Новоизбранный президент Грузии Саломе Зурабишвили в передаче "Немцова.Интервью" призналась, что не боится критики по поводу ее французкого прошлого и в качестве успешной истории привела в пример экс-главу Латвии Вайру Вике-Фрейбергу, которая так же как и она много лет прожила в другой стране.

Накануне выборов многие критиковали Зурабишвили за то, что она большую часть жизни прожила за границей и говорит на грузинском языке с французским акцентом.

"Но это не проблема, потому что есть пример Вике-Фрейберги. Она также была эмигрантом, вернулась в свою страну и была избрана президентом. Ее тоже критиковали за то, что язык недостаточно хорош. Именно она привела Латвию в ЕС и НАТО. Поэтому я готова к критике, если я смогу добиться тех же результатов", - сказала Зурабишвили.

Вайра Вике-Фрейберга покинула Латвию с семьей в 1944 году и вернулась в страну только в 1997 году. Должность главы государства она занимала с 1999 по 2007 год.

Саломе Зурабишвили родилась во Франции и около 30 лет работала дипломатом во французском МИД. Она приехала в Грузию в 2003 году. Уже в марте 2004-го стала министром иностранных дел Грузии.

Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", набрала 59,5% голосов избирателей. Впервые в новейшей истории Грузии президентом стала женщина.

Источник: news.tut.by

Фото: соцсети, коллаж Mixnews