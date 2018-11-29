﻿ Президент поблагодарил латвийских солдат за вклад в безопасность Афганистана, Mixnews.lv

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В рамках своего визита в Айганистан президент Латвии Раймонд Вейонис встретился с латвийскими военнослужащими и руководителями операции НАТО Resolute Support. Вейонис поблагодарил миссию за помощь в обеспечении безопасности и стабильности.

"Спасибо солдатам латвийского контингента в Афганистанеза службу, которая помогает укреплять безопасность в Афганистане в рамках военных учений Resolute Support!", - сказано в сообщении главы государства.

Paldies @Latvijas_armija kontingenta Afganistānā karavīriem par dienestu, palīdzot stiprināt drošību Afganistānā #NATO apmācības operācijas „Resolute Support” ietvaros! — Raimonds Vējonis (@Vejonis) 29 ноября 2018 г.

Как ранее сообщалось, Вейонис прибыл в Афганистан с необъявленным визитом. У него прошла встреча президента Латвии с вице-президентом Афганистана Мохаммедом Сарваром Данишем, в ходе которой он выразил поддержку усилиям этой страны по обеспечению долгосрочной безопасности, стабильности, развития и заключению мира с "Талибаном".

Вейонис также указал на необходимость поддержки международного сообщества в стабилизации ситуации в Афганистане.