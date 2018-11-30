﻿ Русский союз Латвии не получит госфинансирования, Mixnews.lv

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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) приняло решение не выплачивать Русскому союзу Латвии (РСЛ) предусмотренного государственного финансирования.

Решение принято потому, что у РСЛ нет счета ни в одном из латвийских кредитных учреждений. Если партия откроет счет в зарегистрированном в Латвии учреждении, финансирование ей будет перечислено, заявили в KNAB.

Как рассказала лидер РСЛ Татьяна Жданок, незадолго до выборов партия обратилась в 15 кредитных учреждений с просьбой открыть банковский счет. Ответ от большинства банков пока не получен, но три банка - Swedbank, Citadele и Luminor - отказали РСЛ в открытии счета, не объяснив причин.

Жданок намерена обжаловать решение KNAB. Пока счет РСЛ открыт в литовском кредитном учреждении Paysera.

В интервью Радио Baltkom Жданок заявила, что не желает комментировать эту ситуацию.

РСЛ ежегодно должен был получать 19 179 евро, за четыре года - 76 716 евро. По закону, финансирование из государственного бюджета получают партии, набравшие на выборах в Сейм более 2% голосов, в расчете 71 цент на каждого избирателя.

На прошедших в октябре парламентских выборах РСЛ набрал 3,2% голосов избирателей.