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Встреча президента Латвии Раймонда Вейониса, вернувшегося из Афганистана, шести избранных в 13-й Сейм партий и начальника Бюро по защите Сатверсме Яниса Майзитиса не состоится, сообщил сегодня журналистам кандидат в премьеры Алдис Гобземс (KPV LV).

После очередной встречи участвующих в процессе формирования правительства партий Гобземс объявил, что переговоры с президентом в запланированном формате не состоятся, но будут продолжены консультации об их другом возможном формате.

Когда может состояться такая встреча, пока не известно. Гобземс допускает, что это может произойти во второй половине следующей недели.

Политическую повестку государства и формат переговоров определяет президент, подчеркнул Гобземс.

"Я легитимно выдвинут кандидатом на пост премьер-министра, легитимно баллотировался на выборах в Сейм, легитимно избран и легитимно выдвинут в премьеры президентом страны. Вполне логично, что первая встреча у нас должна быть именно с президентом", - сказал он.

Президентская канцелярия публично сообщила, что в ближайшее время Вейонис не планирует проводить с политическими партиями отдельные консультации о формировании правительства.

Как сообщалось, шесть правоцентристских партий, участвующих в переговорах о формировании правительства, попросили у президента Латвии Раймонда Вейониса аудиенции, чтобы найти решение ситуации, когда у кандидата в премьер-министры Алдиса Гобземса ("KPV LV") нет допуска к государственной тайне, а выдача допуска может потребовать немало времени.

Сам Гобземс считает, что это должно быть более широкое обсуждение вопроса о возможностях новых политиков получить допуск к гостайне, а другие политические силы заявили, что возражают против реформы нынешней системы допуска.

Гобземс считает, что вопрос касается не только его лично, - это "потенциальная угроза для демократии" с учетом того, что в 13-м Сейме более половины депутатов - новые, и ясности относительно их допуска к гостайне нет.

В интервью газете "Неаткарига" Майзитис заявил, что проверка Гобземса на предмет его допуска к гостайне может занять даже полгода.

Ранее представители партий заявили, что они хотят дождаться возвращения президента в Латвию из Афнганистана, чтобы попасть к нему на аудиенцию и найти решение ситуации, когда у кандидата в премьер-министра Алдиса Гобземса (KPV LV) нет допуска к государственной тайне, а выдача допуска может потребовать времени.

Фото: president.lv