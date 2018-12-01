﻿ Кирштейнс предложил учить финскую песню, чтобы понять значение 9-го мая, Mixnews.lv

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Депутат Сейма от Национального объединения VL-TB/LNNK Александрс Кирштейнс на своей странице в Twitter опубликовал финскую песню 1939 года "Njet, Molotoff!", посвященную событиям Советско-финской войны, отметив, что школьникам было бы не плохо ее знать.

"Эту песенку надо учить во всех школах, чтобы дети понимали, что такое 9 мая", - написал депутат.

Dziesmiņa būtu jāmāca visās skolās, lai bērni saprastu, kas ir 9. maijs! https://t.co/BODH6HjgMv — Aleksandrs Kiršteins (@akirstei) 1 декабря 2018 г.

Ранее политик на своей странице опубликовал сообщение, в котором указывает, что в 1939 году 900 мирных жителей Хельсинки были убиты российскими самолетами.

«В 1939 году 30 ноября российская авиация начала бомбардировку Хельсинки, убив более 900 мирных жителей и разгромив около 2000 жилых зданий. Ни одна из больших стран не вмешалась. После перемирия 1940 года перевооружили армию Финляндии и разместили 60 000 служащих на севере Германии», - написал Кирштейнс.