﻿ Кирштейнс предложил учить финскую песню, чтобы понять значение 9-го мая, Mixnews.lv

Кирштейнс предложил учить финскую песню, чтобы понять значение 9-го мая (23)
Депутат Сейма от Национального объединения VL-TB/LNNK Александрс Кирштейнс на своей странице в Twitter опубликовал финскую песню 1939 года "Njet, Molotoff!", посвященную событиям Советско-финской войны, отметив, что школьникам было бы не плохо ее знать.
"Эту песенку надо учить во всех школах, чтобы дети понимали, что такое 9 мая", - написал депутат.
Dziesmiņa būtu jāmāca visās skolās, lai bērni saprastu, kas ir 9. maijs! https://t.co/BODH6HjgMv— Aleksandrs Kiršteins (@akirstei) 1 декабря 2018 г.
Ранее политик на своей странице опубликовал сообщение, в котором указывает, что в 1939 году 900 мирных жителей Хельсинки были убиты российскими самолетами.
«В 1939 году 30 ноября российская авиация начала бомбардировку Хельсинки, убив более 900 мирных жителей и разгромив около 2000 жилых зданий. Ни одна из больших стран не вмешалась. После перемирия 1940 года перевооружили армию Финляндии и разместили 60 000 служащих на севере Германии», - написал Кирштейнс.
1939. gada 30. novembrī Krievijas aviācija sāka bombardēt Helsinkus, nogalinot vairāk kā 900 civiliedzīvotāju un sagraujot ap 2000 dzīvojamo ēku. Neviena lielvalsts neiejaucās. Pēc 1940. g. marta pamiera Somijas armiju pārbruņoja un 60 000 vīru valsts ziemeļos izvietoja Vācija.— Aleksandrs Kiršteins (@akirstei) 30 ноября 2018 г.