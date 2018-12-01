﻿ Латвийский евродепутат требует прекратить строительство "Северного потока-2", Mixnews.lv

Латвийский евродепутат требует прекратить строительство "Северного потока-2" (48)
Евродепутат от Латвии Сандра Калниете ("Единство") выступила автором проекта резолюции об отношениях с Россией. В документе содержится требование "остановить" реализацию "Северного потока — 2".
Проект внесли на рассмотрение комитета по иностранным делам.
Калниете предлагает ЕП зафиксировать в резолюции "О состоянии отношений РФ и ЕС" положение о том, что "Россия и ЕС останутся ключевыми экономическими партнерами в обозримом будущем, но "Северный поток — 2" усиливает зависимость союза от поставок российского газа, угрожает внутреннему рынку и не соответствует энергетической политике Евросоюза, и поэтому должен быть остановлен".
Европарламенту также предлагается утвердить в документе формулировку о поддержке "скорейшего завершения создания интегрированного Европейского энергетического союза, который в будущем будет включать восточных партнеров".
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим " Северным потоком". Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.
Источник: РИА Новости
Фото: flickr.com/epp group
Я всё сказала, хау!
Потом оглянулась, бл..ь, никто не слушает, что такое?
Ну и хрен с ними, дома кто-нибудь услышит, может хоть Patriots порадуется, не все ж дебилы из страны уехали...