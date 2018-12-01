﻿ Гобземс может попросить Сейм отложить голосование об утверждении правительства, Mixnews.lv

Гобземс может попросить Сейм отложить голосование об утверждении правительства (3)

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Политика | 1 декабря 2018 года, 16:19

Если партиям удастся прийти к соглашению о формировании правительства во главе с Алдисом Гобземсом (KPV LV), он может попросить Сейм отложить голосование об утверждении правительства до момента, когда будет принято решение о его допуске к гостайне. Об этом Гобземс заявил после сегодняшних переговоров о формировании Кабинета министров.

Он считает это одним из возможных решений в связи с неясностью о его возможностях получить допуск к гостайне.

В свою очередь представители "Нового Единства" Кришьянис Кариньш, объединения "Для развития/За!" Юрис Пуце и Союза "зеленых" и крестьян Эдгар Таварс критически высказались о такой возможности.

Пуце сказал журналистам, что в таком случае возник бы риск, что бюджет 2019 года будет принят только летом следующего года.

"Ответственность перед государством - действовать так, чтобы в случае индивидуальных проблем они не были свалены на все латвийское общество".

Гобземс заявил, что если единственным не рассмотренным вопросом в процессе переговоров о формировании правительства останется вопрос о его допуске к гостайне, он "призовет общество проснуться".

На состоявшихся сегодня переговорах партий обсуждались вопросы, связанные с образованием, сообщил Гобземс.

Кариньш сказал журналистам, что сегодняшние переговоры нельзя считать шагом вперед в формировании правительства. Начинают больше обозначаться расхождение во мнениях и не хватает ясности о том, где могут быть найдены общие знаменатели, пояснил он.

Гобземс сообщил, что сегодня было достигнуто соглашение о проведении в течение следующей недели еще трех встреч партий, чтобы обсудить оставшиеся вопросы, включая распределение министерских портфелей.

Как сообщалось, в переговорах о формировании правительства участвуют шесть партий: KPV LV, "Для развития/За!", НКП, Национальное объединение, СЗК и "Новое Единство".

Президент Латвии Раймонд Вейонис дал Гобземсу срок до 10 декабря, чтобы достичь соглашения о новом правительстве и его приоритетах.

Фото: president.lv

Комментарии 3
Petriots1 час назад
Латвия впереди планеты всей - https://iz.ru/818627/2018-11-30/zhiteli-mariupolia-pozhalovalis-amerikantcam-na-poroshenko?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Patriot59 минут назад
Satversmes Aizsardzìbas Birojs nepiesķir pielaidi valsts noslèpumiem? Tàtad neesi ìsti uzticams? Tad nav ko tè galvas jaukt un prezidentam jàizvirza cits premjèrministra kandidàts. Mès mùsu drosìbas dienestiem uzticamies.
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Latviešu Patriots23 минуты назад
Piekrītu Tev, es personīgi 100% uzticos mūsu specdienestiem un tos atbalstu kā lojāls pilsonis!
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