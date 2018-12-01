﻿ Гобземс может попросить Сейм отложить голосование об утверждении правительства, Mixnews.lv

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Если партиям удастся прийти к соглашению о формировании правительства во главе с Алдисом Гобземсом (KPV LV), он может попросить Сейм отложить голосование об утверждении правительства до момента, когда будет принято решение о его допуске к гостайне. Об этом Гобземс заявил после сегодняшних переговоров о формировании Кабинета министров.

Он считает это одним из возможных решений в связи с неясностью о его возможностях получить допуск к гостайне.

В свою очередь представители "Нового Единства" Кришьянис Кариньш, объединения "Для развития/За!" Юрис Пуце и Союза "зеленых" и крестьян Эдгар Таварс критически высказались о такой возможности.

Пуце сказал журналистам, что в таком случае возник бы риск, что бюджет 2019 года будет принят только летом следующего года.

"Ответственность перед государством - действовать так, чтобы в случае индивидуальных проблем они не были свалены на все латвийское общество".

Гобземс заявил, что если единственным не рассмотренным вопросом в процессе переговоров о формировании правительства останется вопрос о его допуске к гостайне, он "призовет общество проснуться".

На состоявшихся сегодня переговорах партий обсуждались вопросы, связанные с образованием, сообщил Гобземс.

Кариньш сказал журналистам, что сегодняшние переговоры нельзя считать шагом вперед в формировании правительства. Начинают больше обозначаться расхождение во мнениях и не хватает ясности о том, где могут быть найдены общие знаменатели, пояснил он.

Гобземс сообщил, что сегодня было достигнуто соглашение о проведении в течение следующей недели еще трех встреч партий, чтобы обсудить оставшиеся вопросы, включая распределение министерских портфелей.

Как сообщалось, в переговорах о формировании правительства участвуют шесть партий: KPV LV, "Для развития/За!", НКП, Национальное объединение, СЗК и "Новое Единство".

Президент Латвии Раймонд Вейонис дал Гобземсу срок до 10 декабря, чтобы достичь соглашения о новом правительстве и его приоритетах.

Фото: president.lv