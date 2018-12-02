﻿ "Латвия заслужила такого премьера": В Twitter обсуждают танец Гобземса в клубе, Mixnews.lv

"Латвия заслужила такого премьера": В Twitter обсуждают танец Гобземса в клубе (7)
В социальных сетях набирает популярность видео, на котором кандидат в премьер-министры Латвии Алдиса Гобземса танцует в клубе.
На видео политик пританцовывает под электронную музыку за диджейским пультом.
"Кокаин – это ужасный наркотик", - подписал ролик его автор, Kaspars Groševs
Cocaine is a terrible drug pic.twitter.com/BD9H347dYO— Kaspars Groševs (@_0x20) 29 ноября 2018 г.
Пользователи соцсетей с юмором отнеслись к видеоролику с участием кандидата в премьер-министры.
"В школьные времена дискотеки Алдиса были самыми лучшими, если что", - написал в комментариях пользователь Bumbuls.
"Звук такой, будто сейчас откроются врата ада", - иронизирует Janis.
"Супер! Латвия заслужила такого премьера. Наконец, хоть чем-то отличимся!", - отметил San.
Напомним, Президент Раймонд Вейонис решил доверить формирование правительства кандидату в премьеры от партии KPV LV Алдису Гобземсу.
Как говорят Политологи : ХОРОШАЯ ВЕРСИЯ....А ведь ОН прав!!!
Мое ОТНОШЕНИЕ .....Да похрен!!! Нет У них лидеров!!!!!,,,,,,,,
Одни ..........................
Сейчас идёт компания по выдавлинию также и 2й по выигрышным голосам партию KPV LV.
Тут нечего много комментировать - и так всё ясно.
Маргинальнеы по голосам избирателей партии старого истеблишмента опустившие за 27 лет Латвию, пока-ещё вполне способны плевать в лицо подавляющему большинству избирателей и не допускать новые силы и людей, которым были отданы большинство голосов.
Не нужно быть провидцем чтобы видеть как достаточно скоро игнорируемые избиратели в отместку начнут отдавать свои голоса настолько радикальным партиям и людям, по сравнению с которыми Согласие и KPV LV покажется протухщему истеблишменту обществом домоводства и вязания.
А вот тогда постмотрим как долго смогут заглушать желание народа и голоса избирателей.
Vara pieder tautai, un tauta ir izvēlējusies S+KPV+JKP