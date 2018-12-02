﻿ "Латвия заслужила такого премьера": В Twitter обсуждают танец Гобземса в клубе, Mixnews.lv

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В социальных сетях набирает популярность видео, на котором кандидат в премьер-министры Латвии Алдиса Гобземса танцует в клубе.

На видео политик пританцовывает под электронную музыку за диджейским пультом.

"Кокаин – это ужасный наркотик", - подписал ролик его автор, Kaspars Groševs

Cocaine is a terrible drug pic.twitter.com/BD9H347dYO — Kaspars Groševs (@_0x20) 29 ноября 2018 г.

Пользователи соцсетей с юмором отнеслись к видеоролику с участием кандидата в премьер-министры.

"В школьные времена дискотеки Алдиса были самыми лучшими, если что", - написал в комментариях пользователь Bumbuls.

"Звук такой, будто сейчас откроются врата ада", - иронизирует Janis.

"Супер! Латвия заслужила такого премьера. Наконец, хоть чем-то отличимся!", - отметил San.

Напомним, Президент Раймонд Вейонис решил доверить формирование правительства кандидату в премьеры от партии KPV LV Алдису Гобземсу.