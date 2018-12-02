﻿ "Латвия заслужила такого премьера": В Twitter обсуждают танец Гобземса в клубе, Mixnews.lv

"Латвия заслужила такого премьера": В Twitter обсуждают танец Гобземса в клубе (7)

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Политика | 2 декабря 2018 года, 12:14

В социальных сетях набирает популярность видео, на котором кандидат в премьер-министры Латвии Алдиса Гобземса танцует в клубе.

На видео политик пританцовывает под электронную музыку за диджейским пультом.

"Кокаин – это ужасный наркотик", - подписал ролик его автор, Kaspars Groševs

Пользователи соцсетей с юмором отнеслись к видеоролику с участием кандидата в премьер-министры.

"В школьные времена дискотеки Алдиса были самыми лучшими, если что", - написал в комментариях пользователь Bumbuls.

"Звук такой, будто сейчас откроются врата ада", - иронизирует Janis.

"Супер! Латвия заслужила такого премьера. Наконец, хоть чем-то отличимся!", - отметил San.

Напомним, Президент Раймонд Вейонис решил доверить формирование правительства кандидату в премьеры от партии KPV LV Алдису Гобземсу.

Комментарии 7
Вот блин нашли проблему!!!1 час назад
Мой папаша (1913) года рассказывал , как все происходило в те ВРЕМЕНА!!!
Как говорят Политологи : ХОРОШАЯ ВЕРСИЯ....А ведь ОН прав!!!
Мое ОТНОШЕНИЕ .....Да похрен!!! Нет У них лидеров!!!!!,,,,,,,,
Одни ..........................
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Рижанин24 минуты назад
В Латвии сложилась ситуация, когда под плач и вопли о том как важно защитить демократию наплевали на мнение абсолютного большинства и заблокировали Согласие.
Сейчас идёт компания по выдавлинию также и 2й по выигрышным голосам партию KPV LV.

Тут нечего много комментировать - и так всё ясно.
Маргинальнеы по голосам избирателей партии старого истеблишмента опустившие за 27 лет Латвию, пока-ещё вполне способны плевать в лицо подавляющему большинству избирателей и не допускать новые силы и людей, которым были отданы большинство голосов.

Не нужно быть провидцем чтобы видеть как достаточно скоро игнорируемые избиратели в отместку начнут отдавать свои голоса настолько радикальным партиям и людям, по сравнению с которыми Согласие и KPV LV покажется протухщему истеблишменту обществом домоводства и вязания.
А вот тогда постмотрим как долго смогут заглушать желание народа и голоса избирателей.
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asd15 минут назад
Tavas nacionālistiski un nacistiski noskaņotās partijas pēc šīm vēlēšanām ir palikušas mazākumā, nomierinies :)
Vara pieder tautai, un tauta ir izvēlējusies S+KPV+JKP
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