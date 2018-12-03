﻿ Сполитис призывает Россию освободить пленных украинских моряков, Mixnews.lv

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Латвия должна потребовать от России освобождения арестованных из-за инцидента в Керченском проливе украинских моряков, считает бывший депутат Сейма от партии "Единство" Вейко Сполитис. С таким призывом политик обратился к Комиссии по иностранным делам.

"Комиссия по иностранным делам Сейма, поможем освободить из российского плена украинских моряков?", - пишет Сполитис.

Политик откликнулся на призыв одной из украинских правозащитниц, которая призвала весь мир сплотиться и призвать Россию к освобождению пленных.

"Нам нужно объединить весь мир, чтобы освободить 24 украинских моряка - военнопленных, незаконно задержанных Россией после нападения на Украину в Азовском море. Пожалуйста, расшерьте этот призыв. Надо достучаться до парламентариев, чтобы оказать давление на Россию", - указала она.

We need to unite all world to release 24 Ukrainian sailors - war prisoners illegally detained by Russia after attack against Ukraine in Azov Sea. Pls share & approach parliamentarians to put pressure on Russia #StopRussianAggression #RussiaAttacksUkraine @McFaul @steven_pifer pic.twitter.com/MdFFQck2Pz — Nataliya Mykolska (@mykolska) December 2, 2018

Как сообщалось, ранее член парламентской комиссии по иностранным делам, старший советник по вопросам борьбы с коррупцией в Программе развития ООН на Украине Инессе Войка сказала в интервью радио Baltkom, что Латвия пристально следит за развитием ситуации с инцидентом в Керченском проливе и обеспокоена агрессией России.

В то же время, по словам эксперта, Совбез ООН должен провести тщательное расследование случившегося, чтобы наверняка понимать, кто инициировал конфликт. Только после этого можно делать определенные выводы.

"Вместе с МИДом Латвии, в том числе и нашими партнерами по ЕС и НАТО, мы пристально следим за всем, что там происходит. Мы взволнованны агрессией, агрессивным поведением, которое видим со стороны России и очень надеемся на деэскалацию ситуации, которая происходит. Мы также ждем новостей от Совета безопасности ООН, который будет рассматривать ситуцацию, Мы призываем, чтобы было проведено расследование того, что же произошло в морских водах, кто нарушил международные соглашения. Очень важно разобраться, кто преступил международные обязательства, прежде, чем говорить о деэскалации", - сказала Войка.

Напомним, 25 ноября пограничное управление ФСБ по Крыму сообщило о задержании трех военных кораблей Украины.

В спецслужбе заявили, что заявки на проход кораблей поданы не были, в график прохода кораблей они включены не были. Кроме того, корабли опасно маневрировали и не подчиняли требованиям российских властей, из-за чего по кораблям был открыт огонь, заявили в ФСБ.

В Киеве задержание украинских кораблей расценили как акт агрессии.