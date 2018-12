﻿ Сполитис призывает Россию освободить пленных украинских моряков, Mixnews.lv

Политика |

Латвия должна потребовать от России освобождения арестованных из-за инцидента в Керченском проливе украинских моряков, считает бывший депутат Сейма от партии "Единство" Вейко Сполитис. С таким призывом политик обратился к Комиссии по иностранным делам.

"Комиссия по иностранным делам Сейма, поможем освободить из российского плена украинских моряков?", - пишет Сполитис.

Политик откликнулся на призыв одной из украинских правозащитниц, которая призвала весь мир сплотиться и призвать Россию к освобождению пленных.

"Нам нужно объединить весь мир, чтобы освободить 24 украинских моряка - военнопленных, незаконно задержанных Россией после нападения на Украину в Азовском море. Пожалуйста, расшерьте этот призыв. Надо достучаться до парламентариев, чтобы оказать давление на Россию", - указала она.

We need to unite all world to release 24 Ukrainian sailors - war prisoners illegally detained by Russia after attack against Ukraine in Azov Sea. Pls share & approach parliamentarians to put pressure on Russia #StopRussianAggression #RussiaAttacksUkraine @McFaul @steven_pifer pic.twitter.com/MdFFQck2Pz