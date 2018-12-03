﻿ Писатель: именно при Буше-старшем США признали независимость Латвии, Mixnews.lv

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Писатель: именно при Буше-старшем США признали независимость Латвии (17)

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Политика | 3 декабря 2018 года, 09:54

Один из основателей Народного фронта, председатель правления фонда "Баррикадопедия", журналист Андрей Цирулис напомнил, что именно скончавшийся 30 ноября Джордж Буш—старший объявил о признании Америкой независимости Латвии от СССР.

"Джордж Буш признал независимость Латвии 2 сентября 1991 года", - написал Цирулис в своем Twitter.

Позже, 5 сентября того же года, США в полном объеме восстановили дипломатические отношения с Латвией.

16 января 1998 года президенты США и стран Балтии подписали Хартию о партнерстве – документ, который обеспечил основу для развития сотрудничества между Латвией и США.

Бывший президент США Джордж Буш-старший умер 30 ноября в возрасте 94 лет. Его здоровье ухудшилось после смерти жены Барбары Буш, скончавшейся 18 апреля в возрасте 92 лет.

Фото: flickr.com

Комментарии 17
Как!? 5 часов назад
Неужели независимость Латвии признали только в 1991 году!?

А на что мы тогда в этом году столько денег потратили?
7
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Рихард4 часа назад
Нет, в 91-м оккупировали страну англо-амеры.
3
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кот4 часа назад
А как же господин Ульянов(Ленин)?Вот кто первым признал государственность Латвии.Не уважили старичка-снесли памятники.Забыли историю?
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