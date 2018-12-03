﻿ Новейшие рейтинги: больше всех потеряли нацблок и KPV LV, Mixnews.lv

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С момента выборов в Сейм поддержка латвийцами некоторых партий уменьшилась, свидетельствует новые партийные рейтинги, подготовленные Центром изучения общественного мнения SKDS по заказу LTV.

Опрос проводился с 3 по 15 ноября, когда президент Раймонд Вейонис номинировал на должность премьера Яниса Борданса (Новая консервативная партия). И если рейтинг НКП почти не поменялся — 10,2% (+0,1% по сравнению с октябрем), — то у других партий дела обстоят иначе.

Если выборы были бы завтра, то в парламент прошли бы шесть политических сил. Первое место сохранило бы «Согласие» 18,2% (-1%). Следом идет НКП, которая обогнала KPV LV 9,8% (-1,7%).

Четвертое место у «Развитие/За!» 6,7% (-2,2%). На пятой строчке Союз «зеленых» и крестьян 6,4% (+1%), который обошел Национальное объединение 5,9% (-2,5%). За «Новое Единство» готовы отдать голос 4,7% респондентов (+0,3%).

Политолог Юрис Розенвалдс отмечает, что рейтинги упали у тех партий, которые своими претензиями помешали Бордансу сформировать правительство.

«Обычный избиратель не вникает в детали, но в публичном пространстве было видны претензии со стороны «Развитие/За!» и Национального объединения. Часть респондентов за это их наказала, отдав предпочтения другим политическим силам», - пояснил политолог.

Источник: Rus.lsm.lv