﻿ "Новое Единство" опасается, что в правительство протащат "Согласие", Mixnews.lv

Политика |

Принцип открытой коалиции вызывает опасения у "Нового Единства". Об этом в интервью LTV заявил уходящий министр экономики от этой партии Арвил Ашераденс. По его словам, это чревато "протаскиванием партии "Согласие" в правительство", пишет Rus.lsm.lv

Ашераденс подчеркнул, что "Новое Единство" определенно не согласится на открытую коалицию.

В ходе переговоров номинированного президентом Вейонисом в премьер-министры Алдиса Гобземса KPV LV о формировании нового правительства "обозначилось три фундаментальных вопроса", требующих решения уже до конца текущей недели, заявил Ашераденс.

Среди них — и вопрос о дальнейшей модели сотрудничества партий, потому что КPV LV вознамерилась "демонтировать" существующую модель.

По словам Ашераденса, "Новое Единство" хочет 7 декабря увидеть обещанное письменное предложение по проекту коалиционного договора.

"Одна вещь, которая нас очень пугает — этот принцип открытой коалиции. И более или менее господин Гобземс рулит в том направлении, что практически все представленные в парламенте партии участвуют в работе правительства. Здесь мы резко возражаем, это нам на самом деле не подходит — втаскивание "Согласия" в правительство", — заявил политик.

По оценке Ашераденса, самый тяжелый вопрос состоит в том, получит ли кандидат в премьер-министры Гобземс допуск к гостайне.

"Это очень большая проблема для "Нового Единства" — партия не одобрит предложение Гобземса поддержать его кабинет, не дожидаясь, когда ему предоставят доступ к гостайне", заявил министр.

По его словам , переговоры о новом правительстве с Гобземсом во главе пока принесли много вопросов и мало ответов. "Новое Единство" хочет видеть набросок правительственной декларации, потому что в том формате, что был до сих пор, для партии декларация неприемлема.