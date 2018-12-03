﻿ Борданс: проигравшие партии надеются успеть подписать договоры, Mixnews.lv

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Номинированный президентом на должность премьера Алдис Гобземс (KPV LV) находится почти в такой же ситуации, как и предыдущий кандидат на этот пост Янис Борданс (Новая консервативна партия). Об этом заявил сам Борданс в эфире телеканала LNT, пишет Skaties.

"Формированию нового правительства мешают старые политические партии, члены которых не понимают, что его можно сформировать и с наименьшим числом партий. Будет неприятно, если мы вернемся к старому правительству с новыми лицами. Сейчас есть возможность сформировать Кабинет министров без каких-либо старых партий", - считает Борданс.

Он уверен, что затягивание процесса по формированию правительства выгодно тем партиям, которые проиграли на этих выборах.

"Это выгодно тем, кто спешит завершить проекты, начатые в предыдущем правительстве. Возможно, хотят заключить какие-то договоры. Это выгодно тем, кто не выиграл выборы, но у них все еще есть возможность участвовать в правительстве", - сказал Борданс.