﻿ Борданс: проигравшие партии надеются успеть подписать договоры, Mixnews.lv

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Борданс: проигравшие партии надеются успеть подписать договоры (4)

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Политика | 3 декабря 2018 года, 12:27

Номинированный президентом на должность премьера Алдис Гобземс (KPV LV) находится почти в такой же ситуации, как и предыдущий кандидат на этот пост Янис Борданс (Новая консервативна партия). Об этом заявил сам Борданс в эфире телеканала LNT, пишет Skaties.

"Формированию нового правительства мешают старые политические партии, члены которых не понимают, что его можно сформировать и с наименьшим числом партий. Будет неприятно, если мы вернемся к старому правительству с новыми лицами. Сейчас есть возможность сформировать Кабинет министров без каких-либо старых партий", - считает Борданс.

Он уверен, что затягивание процесса по формированию правительства выгодно тем партиям, которые проиграли на этих выборах.

"Это выгодно тем, кто спешит завершить проекты, начатые в предыдущем правительстве. Возможно, хотят заключить какие-то договоры. Это выгодно тем, кто не выиграл выборы, но у них все еще есть возможность участвовать в правительстве", - сказал Борданс.

Комментарии 4
Адельфина2 часа назад
А что, мы до сих пор без правительства?
Я и не заметила.
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Адельфина56 минут назад
А зад вы за 28 лет на том бережку еще не отсидели?
Вот Согласие в Сейме - нет. И у вас он, похоже, железо-бетонный тоже.
А я - да. И давно.
Кто-то не дождался и уехал.
А многие ждавшие и вообще скончались.
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Рижанин1 час назад
Пока ещё старые провалившиеся неэффективные партии и лица под новыми названиями и псевдонимами, вполне способны выпихнуть людей и партии, получившие большинство голосов как в Латвии, так и в диаспорах.

Но это только пока и ненадолго.

Нужно спокойно посидеть на берегах Даугавы и согласно древней китайской мудрости подождать пока политические трупы этих лузеров проплывут перед Латвийцами и партиями, которым эти Латвийцы и отдали большинство своих голосов.
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