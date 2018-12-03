﻿ Борданс: проигравшие партии надеются успеть подписать договоры, Mixnews.lv

Борданс: проигравшие партии надеются успеть подписать договоры (4)
Номинированный президентом на должность премьера Алдис Гобземс (KPV LV) находится почти в такой же ситуации, как и предыдущий кандидат на этот пост Янис Борданс (Новая консервативна партия). Об этом заявил сам Борданс в эфире телеканала LNT, пишет Skaties.
"Формированию нового правительства мешают старые политические партии, члены которых не понимают, что его можно сформировать и с наименьшим числом партий. Будет неприятно, если мы вернемся к старому правительству с новыми лицами. Сейчас есть возможность сформировать Кабинет министров без каких-либо старых партий", - считает Борданс.
Он уверен, что затягивание процесса по формированию правительства выгодно тем партиям, которые проиграли на этих выборах.
"Это выгодно тем, кто спешит завершить проекты, начатые в предыдущем правительстве. Возможно, хотят заключить какие-то договоры. Это выгодно тем, кто не выиграл выборы, но у них все еще есть возможность участвовать в правительстве", - сказал Борданс.
Я и не заметила.
Вот Согласие в Сейме - нет. И у вас он, похоже, железо-бетонный тоже.
А я - да. И давно.
Кто-то не дождался и уехал.
А многие ждавшие и вообще скончались.
Но это только пока и ненадолго.
Нужно спокойно посидеть на берегах Даугавы и согласно древней китайской мудрости подождать пока политические трупы этих лузеров проплывут перед Латвийцами и партиями, которым эти Латвийцы и отдали большинство своих голосов.