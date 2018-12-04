﻿ Ложь и подлые улыбки: Гобземс прервал переговоры с "Для развития/За!", Mixnews.lv

Политика |

Кандидат на должность премьер-министра от партии KPV LV Алдис Гобземс принял решение прекратить переговоры о формировании правительства с партийным объединением "Для развития/За!". Об этом Гобземс заявил агентству ЛЕТА.

Гобземс упрекает "Для развития/За!" в том, что уже с самого начала партия "хотела играть игру, понятную только Эдгару Яунупсу и его спонсорам".

"Ни одного конструктивного предложения, ложь перед телекамерами, подлые улыбки, нехватка смелости, чтобы говорить в лицо, закулисные предложения еще вчера вечером с попытками сформировать (...) правительство во главе с Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство") и попытки перекупить недостающие голоса в других партий", - перечислил политик, выразив надежду, что партии не согласятся на эти "грязные кулуарные предложения".

Гобземс заявил, что в этом Сейме не видит возможностей сотрудничать с "Для развития/За!", "пока депутаты этой партии будут оставаться лишь марионетками в интересах Яунупса".

"Очевидно, что "Для развития/За!" не заинтересована в уменьшении цен на медикаменты, в отмене КОЗ, в ограничении азартных игр. Очевидно, что эта партия делает все, чтобы не дойти до решений, потому что за столом переговоров у нее все плохо, а конкретных предложений умышленно нет. В то же время я благодарю остальные политические партии за конструктивную способность выносить эти деструктивные действия "Для развития/За!" и уметь дискутировать по проблемным вопросам", - сказал Гобземс.