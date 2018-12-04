﻿ Экс-пермьер: политики "меряются" избирателями - умниками и лохами, Mixnews.lv

Политика |

Устанавливая "красные линии" политики не уважают мнение избирателей, так считает бывший премьер Вилис Криштопанс. В интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze экс-политик отметил, что у жителей есть свое мнение и видение ситуации и игнорировать их неприемлемо.

"То, что одни политики говорят другим: "Мои избиратели лучше твоих. Мои избиратели всезнайки, а твои "полные лохи", которые могут быть подвержены всяческому давлению". Это неадекватное остроумие. 16 плюс 16 выходит 32 мандата — столько получили так называемые новые силы. Но в то же время именно 32 мандата получили и "старые партии". И за них голосовали люди, у которых есть свои взгляды, свои установки, свои мысли о том, что лучше Янис Дуклавс или Дана Рейзниеце-Озола, а не какие-то там новые. Почему эти считаются плохими, а другие умниками?», - вопрошает экс-политик.

Криштопанс также упрекнул латвийские спецслужбы в проволочках с допуском кандидатов в премьер-министры Латвии к гостайне.

"Это поразительная глупость. Не понимаю, что это такое - лень или то, что соответствующие службы не изучили кандидатов премьера. Имена кандидатов были известны уже за полгода. Но Бюро по защите Конституции только сейчас будет проверять Гобземса и на это потребуется полгода. И здесь не важно, идет ли речь о Гобземсе, или о других политиках. Сама эта ситуация ненормальная", - считает Криштопанс.

фото Дмитрий Сулжицс, F64 Photo Agency