﻿ "Для развития/За!": Гобземс пытается через черный ход протащить "Согласие", Mixnews.lv

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Объединение партий "Для развития/За!" упрекает кандидата на должность премьер-министра от партии KPV LV Алдиса Гобземса в связях с экс-политиком Айнаром Шлесерсом и планах "через черный ход" протащить в правительство партию "Согласие", сообщает Diena.lv.

Как сказала представитель объединения Лайла Силиня, Гобземс понял, что "Для развития/За!" не допустит выполнения его планов протащить в правительство "Согласие", и как политическая сила категорически возражает против беспрецедентной секретности и ограничений СМИ.

"Для развития/За!" указывает, что на переговорах о формировании правительства Гобземса не было предложено ни одного плана реформ.

"Мы категорически не согласны с планом Гобземса оставить Латвию на полгода без дееспособного правительства. К сожалению, сейчас исполняются наши высказанные еще до выборов опасения о связях Гобезмса с людьми, которые смотрят в направлении России и заинтересованы в дестабилизации ситуации в Латвии", - заявляет "Для развития/За!".

Объединение считает, что Гобземс уже понял, что не сможет сформировать правительство, и поэтому ищет, как выйти из этого тупика.

У всех партнеров есть опасения по поводу связей Гобземса с Шлесерсом и планов с "Согласием", желания ограничить СМИ и закрыть для них заседания правительства, указывает "Для развития/За!".

У Гобземса есть проблемы с получением допуска к гостайне, за серьезные нарушения он исключен из рядов адвокатуры, неоднократно уличен во лжи, подвел и использовал пострадавших в золитудской трагедии, подозревается в работе в интересах Шлесерса и "очень боится открытости и журналистов", - заявляет "Для развития/За!".

Как сообщалось, Гобземс принял решение прекратить переговоры о формировании правительства с объединением "Для развития/За!".

Гобземс упрекает "Для развития/За!" в том, что уже с самого начала партия "хотела играть игру, понятную только Эдгару Яунупсу и его спонсорам". "Ни одного конструктивного предложения, ложь перед телекамерами, фальшивые улыбки, нехватка смелости, чтобы говорить в лицо, закулисные предложения еще вчера вечером с попытками сформировать (...) правительство во главе с Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство") и попытки перекупить недостающие голоса в других партий", - перечислил политик, выразив надежду, что партии не согласятся на эти "грязные кулуарные предложения".

Гобземс заявил, что в этом Сейме не видит возможностей сотрудничать с "Для развития/За!", "пока депутаты этой партии будут оставаться лишь марионетками в интересах Яунупса".

"Очевидно, что "Для развития/За!" не заинтересована в уменьшении цен на медикаменты, в отмене КОЗ, в ограничении азартных игр. Очевидно, что эта партия делает все, чтобы не дойти до решений, потому что за столом переговоров у нее все плохо, а конкретных предложений умышленно нет. В то же время я благодарю остальные политические партии за конструктивную способность выносить эти деструктивные действия "Для развития/За!" и уметь дискутировать по проблемным вопросам", - сказал Гобземс.

Гобземс утверждает, что Яунупс пытается сформировать коалицию с участием "Для развития/За!", Новой консервативной партии (НКП), "Нового Единства" и объединения VL-TB/LNNK.

Фото из Flickr/Saeima