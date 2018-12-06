﻿ Ринкевич: пока нет необходимости в силах НАТО на Азовском море, Mixnews.lv

Ринкевич: пока нет необходимости в силах НАТО на Азовском море (20)
Пока нет необходимости в присутствии сил НАТО на Азовском море. В этом уверен глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич. В интервью радиостанции "Эхо Москвы" Ринкевич указал, что не согласен с утверждением, что Украина втягивает НАТО в войну с Россией.
"Я не думаю, что мы можем поставить вопрос так, что Украина пытается втянуть НАТО или Евросоюз в войну. Если бы Российская Федерация придерживалась бы норм международного права, а также двухстороннего соглашения между Украиной и Россией по Азовскому морю, которое было подписано еще в 2003 году, то таких вопросов бы вовсе не возникало", — сказал он.
Ринкевич подчеркнул, что Украина – не член НАТО и не член Евросоюза, поэтому пятая статья договора, по которой вооруженное нападение на одну из стран-участниц рассматривается как нападение на НАТО в целом, в этом случае не работает.
5 ноября в Керченском проливе российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. Несколько украинских моряков получили ранения.
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич не разделяет мнение, что Украина втягивает НАТО в войну с Россией. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».https://t.co/Obmpf2wsv9 pic.twitter.com/3ooAfHYHDp— Эхо Москвы (@EchoMskRu) December 4, 2018