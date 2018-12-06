﻿ Ринкевич: пока нет необходимости в силах НАТО на Азовском море, Mixnews.lv

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Пока нет необходимости в присутствии сил НАТО на Азовском море. В этом уверен глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич. В интервью радиостанции "Эхо Москвы" Ринкевич указал, что не согласен с утверждением, что Украина втягивает НАТО в войну с Россией.

"Я не думаю, что мы можем поставить вопрос так, что Украина пытается втянуть НАТО или Евросоюз в войну. Если бы Российская Федерация придерживалась бы норм международного права, а также двухстороннего соглашения между Украиной и Россией по Азовскому морю, которое было подписано еще в 2003 году, то таких вопросов бы вовсе не возникало", — сказал он.

Ринкевич подчеркнул, что Украина – не член НАТО и не член Евросоюза, поэтому пятая статья договора, по которой вооруженное нападение на одну из стран-участниц рассматривается как нападение на НАТО в целом, в этом случае не работает.

5 ноября в Керченском проливе российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. Несколько украинских моряков получили ранения.