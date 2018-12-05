﻿ Ринкевич назвал Россию соседом с большими проблемами, Mixnews.lv

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Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в интервью российской радиостанции "Эхо Москвы" назвал отношения между Латвией и Россией красочными.

"Комментируя отношения Латвии с Россией, я не буду отвечать в категории "партнер — враг", я отвечу, что Россия — сосед, но довольно с большими проблемами. <...> Я бы не хотел говорить, что у нас всё черно-белое. У нас довольно красочные отношения", - сказал министр.

Камнем преткновения в отношениях двух государств Ринкевич назвал события 2014 года в Крыму, а также указал на вопрос советской оккупации 1940 года, на Сирию и на события в так называемых странах Восточного партнерства (Грузия, Молдова, Украина).

При этом глава внешнеполитического ведомства отметил, что Латвия не запрещала въезд по политическим мотивам тысячам россиян.

"У меня пока точной цифры нет, но год назад было где-то около 90 или 100 граждан России. Если люди думают, что тысячи людей в черных списках значатся только по политическим причинам, то это неверно. <...> Если артисту запрещен въезд в Латвию, значит, он занимается политикой и не считает себя чисто деятелем культуры. Если люди считают, что они могут превратить сцену, которая является театральной или музыкальной в сцену политическую, то государство больше не будет их считать просто артистами. Когда мы решаем вопрос о включении артиста в список, мы анализируем не только одно выступление или два-три эпизода. Это вопрос уже более широкий», - пояснил Ринкевич.

На вопрос о существующей версии СМИ, по которой Украина будто бы пытается втянуть НАТО и ЕС в войну с Россией, министр ответил отрицательно.

«Я не думаю, что Украина пытается как-то втянуть НАТО или Евросоюз в войну. <...> Мы должны помочь Украине реформировать вооруженные силы, стать более боеспособной, это в наших интересах», - отметил Ринкевич.

Фото: flickr.com