﻿ Неожиданно: Сейм принял предложение "Согласия" повысить медикам зарплаты, Mixnews.lv

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Сейм принял сегодня поправки к закону о бюджетном и финансовом управлении, призванные решить проблемы, связанные с тем, что бюджет 2019 года принять вовремя оказалось невозможно.

Неожиданную поддержку получило предложение депутата "Согласия" Вячеслава Домбровского о том, чтобы министр финансов в 2019 году направил 8,3 млн евро на повышение зарплат работникам Службы неотложной медицинской помощи (СНМП).

Ранее бюджетно-финансовая комиссия данное предложение отклонила. Сегодня предложение Домбровского поддержали 53 депутата из "Согласия", KPV LV, Новой консервативной партии и Роман Наудиньш из национального объединения VL-TB/LNNK.

Минфин ранее заявил, что бюджет на следующий год правительство и Сейм уже не успеют принять в такие сроки, чтобы он вступил в силу с 1 января. В этом случае бюджетные расходы в 2019 году не смогут превышать двенадцатой части расходов бюджета предыдущего года, однако есть позиции, где расходы уже в январе должны быть больше, чем одна двенадцатая часть, например, для выполнения решений Сейма в сфере пенсий и пособий, зарплат педагогов, финансирования исполнения постановлений Конституционного суда.

Для решения проблем, которые возникнут из-за задержки с утверждением госбюджета, Минфин предложил отказаться от принципа, согласно которому в случае, если не утвержден бюджет на следующий год, бюджетные расходы в месяц не должны превышать двенадцатой части расходов в предыдущем году. Вместо этого Минфин предлагает внести поправки, согласно которым в следующем году бюджетные расходы не смогут превышать объем расходов, предусмотренный законом о среднесрочных бюджетных рамках для соответствующего года.

На пенсии и пособия в следующем году дополнительно необходимо 10,36 млн евро, для зарплат педагогов - 17,58 млн евро, для повышения зарплат судей и прокуроров - 8,87 млн евро, для оплаты сверхурочных медикам - 16,09 млн евро.