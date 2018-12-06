﻿ Сейм выступил против глобального миграционного пакта ООН, Mixnews.lv

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Сейм принял резолюцию, согласно которой парламент призывает правительство Латвии не присоединяться к миграционному пакту Организации объединенных наций (ООН).

Резолюцию поддержали 43 депутата, против предложения выступил 31 парламентарий.

Šodien mums izdevās pārliecināt Saeimas vairākumu atbalstīt rezolūciju Latvijai nepievienoties ANO migrācijas [atbalsta] paktam. Migrantu iepludināšanu Latvijā atbalstīja vien Kremļa Saskaņa, Attīstībai/Par un Jaunā vienotība. Sagalbā šo balsojumu un atceries uzvārdus: pic.twitter.com/jgb3EYe1FA — Nacionālā apvienība (@VL_TBLNNK) 6 декабря 2018 г.

Ранее правительство договорилось о том, что голосование Сейма по вопросу миграционного пакта ООН будет принято во внимание.

Резолюцию в Сейм подали депутаты Национального объединения, депутат от Союза "зеленых" и крестьян Арманд Краузе и не входящая ни в одну из фракций Юлия Степаненко.

Депутаты призывают Кабинет министров не присоединяться к всеобъемлющему пакту по миграции и беженцам. По их словам, документ является противоречивым и представляет одностороннюю позицию. В пакте кроется неприемлемое для национальной страны послание, документ также уменьшает роль национальных государств в решениях по вопросам иммиграции.

В резолюции также указано, что пакт не был пояснен обществу должным образом и его подписание может противоречить правовым актам Латвии.

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