﻿ Сейм выступил против глобального миграционного пакта ООН, Mixnews.lv

Сейм выступил против глобального миграционного пакта ООН (9)
Сейм принял резолюцию, согласно которой парламент призывает правительство Латвии не присоединяться к миграционному пакту Организации объединенных наций (ООН).
Резолюцию поддержали 43 депутата, против предложения выступил 31 парламентарий.
Šodien mums izdevās pārliecināt Saeimas vairākumu atbalstīt rezolūciju Latvijai nepievienoties ANO migrācijas [atbalsta] paktam. Migrantu iepludināšanu Latvijā atbalstīja vien Kremļa Saskaņa, Attīstībai/Par un Jaunā vienotība. Sagalbā šo balsojumu un atceries uzvārdus: pic.twitter.com/jgb3EYe1FA— Nacionālā apvienība (@VL_TBLNNK) 6 декабря 2018 г.
Ранее правительство договорилось о том, что голосование Сейма по вопросу миграционного пакта ООН будет принято во внимание.
Резолюцию в Сейм подали депутаты Национального объединения, депутат от Союза "зеленых" и крестьян Арманд Краузе и не входящая ни в одну из фракций Юлия Степаненко.
Депутаты призывают Кабинет министров не присоединяться к всеобъемлющему пакту по миграции и беженцам. По их словам, документ является противоречивым и представляет одностороннюю позицию. В пакте кроется неприемлемое для национальной страны послание, документ также уменьшает роль национальных государств в решениях по вопросам иммиграции.
В резолюции также указано, что пакт не был пояснен обществу должным образом и его подписание может противоречить правовым актам Латвии.
Фото: pixabay.com
Да еще какое! Я даже удивилась такой борзости.
Ну, а теперь можно, наверное, выдохнуть, и создать коалицию-правительство?
Или, за добра ума, сначала бюджет принять, а уж потом?)))) Кабы в ответе не быть! ))))
Но это только на первый взгляд дилемма, а подумав понимаешь что никакой дилеммы нет.
Во первых подаваляющее большинство из наших эммигрантов покидают родину, чтобы РАБОТАТЬ, а не сидеть на социальных пособиях, что доказательно делают в разных странах именно те группы иммигрантов, которыми так сильно озаботилось ООН.
Для эммигрантов из пост-советских стран, включая Латвию, ООН и пальцем не пошевелила.
Уезжанты нашего типа не навязывали свои культуры и религии на жителей тех стран, где наши поселились.
Ну и конечно же наши люди в массовом порядке не насилуют прямо на улицах запуганных местных жителей - так как это делают тот тип эммигрантов, которых вдруг так сильно полюбили в ООН.
Главное, это прерогатива конкретной страны САМОЙ и Суверенно решать принимать или не принимать иммигрантов в своей стране.
Нам не нужны поползновения ООН на наш суверинитет - у нас его и так не хватает, как каждому известно.
Национальный Блок и Крестьяне предложили правильную резолюцию - и решение по ней правильное.
В Евросоюз и США со всего мира приезжали и приезжают лучшие люди - вот и нам стоит создать условия, чтоб к нам лучшие приезжали, а не худшие.
Нам нужно сделать так, чтоб наши собственные люди не уезжали из Латвии - и нашей экономике были бы не нужны пришельцы из других стран.