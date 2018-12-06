﻿ Сейм выступил против глобального миграционного пакта ООН, Mixnews.lv

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Сейм выступил против глобального миграционного пакта ООН (9)

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Политика | 6 декабря 2018 года, 13:46

Сейм принял резолюцию, согласно которой парламент призывает правительство Латвии не присоединяться к миграционному пакту Организации объединенных наций (ООН).

Резолюцию поддержали 43 депутата, против предложения выступил 31 парламентарий.

Ранее правительство договорилось о том, что голосование Сейма по вопросу миграционного пакта ООН будет принято во внимание.

Резолюцию в Сейм подали депутаты Национального объединения, депутат от Союза "зеленых" и крестьян Арманд Краузе и не входящая ни в одну из фракций Юлия Степаненко.

Депутаты призывают Кабинет министров не присоединяться к всеобъемлющему пакту по миграции и беженцам. По их словам, документ является противоречивым и представляет одностороннюю позицию. В пакте кроется неприемлемое для национальной страны послание, документ также уменьшает роль национальных государств в решениях по вопросам иммиграции.

В резолюции также указано, что пакт не был пояснен обществу должным образом и его подписание может противоречить правовым актам Латвии.

Фото: pixabay.com

Комментарии 9
Адельфина1 час назад
Как интересно - правительства нет, а решение есть.
Да еще какое! Я даже удивилась такой борзости.
Ну, а теперь можно, наверное, выдохнуть, и создать коалицию-правительство?
Или, за добра ума, сначала бюджет принять, а уж потом?)))) Кабы в ответе не быть! ))))
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yes15 минут назад
как вам скажут, так и будет
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Рижанин39 минут назад
Учитывая, что из самой Латвии эммигрировало огромное колличество народа, эммигрирует сейчас и будет в будущем, то перед многими из нас кто уезжал или думает уехать эта резолюция ставит перед двусмысленной моральной дилеммой - как можно запрещать эммигрантам из других мест приезжать к нам, если многие из нас сами эммигрируют в другие страны.

Но это только на первый взгляд дилемма, а подумав понимаешь что никакой дилеммы нет.

Во первых подаваляющее большинство из наших эммигрантов покидают родину, чтобы РАБОТАТЬ, а не сидеть на социальных пособиях, что доказательно делают в разных странах именно те группы иммигрантов, которыми так сильно озаботилось ООН.
Для эммигрантов из пост-советских стран, включая Латвию, ООН и пальцем не пошевелила.
Уезжанты нашего типа не навязывали свои культуры и религии на жителей тех стран, где наши поселились.
Ну и конечно же наши люди в массовом порядке не насилуют прямо на улицах запуганных местных жителей - так как это делают тот тип эммигрантов, которых вдруг так сильно полюбили в ООН.

Главное, это прерогатива конкретной страны САМОЙ и Суверенно решать принимать или не принимать иммигрантов в своей стране.
Нам не нужны поползновения ООН на наш суверинитет - у нас его и так не хватает, как каждому известно.

Национальный Блок и Крестьяне предложили правильную резолюцию - и решение по ней правильное.

В Евросоюз и США со всего мира приезжали и приезжают лучшие люди - вот и нам стоит создать условия, чтоб к нам лучшие приезжали, а не худшие.
Нам нужно сделать так, чтоб наши собственные люди не уезжали из Латвии - и нашей экономике были бы не нужны пришельцы из других стран.
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