﻿ У лидеров KPV LV возникли разногласия по поводу СЗК, Mixnews.lv

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Сопредседатель партии KPV LV Артус Кайминьш не поддерживает участие Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) в правительстве, тем самым возражая против модели правительства, предложенной его однопартийцем, кандидатом на пост премьер-министра Алдисом Гобземсом.

"Мое мнение такое, что Айвар Лембергс ("Латвии и Вентспилсу") - самое большое несчастье Латвии, я говорил это много раз", - заявил Кайминьш, пояснив, что "совесть не позволяет ему идти в коалицию с образующей СЗК партией "Латвии и Вентспилсу".

Кайминьш подчеркнул, что это его личное мнение, о чем он известил парламентскую фракцию KPV LV, и во фракции еще предстоит голосование о предложенном Гобземсом распределении министерских портфелей.

Кайминьш не видит проблем с формированием правящей коалиции четырех партий - KPV LV, Новой консервативной партии (НКП), национального объединения и "Нового Единства".

На вопрос, не свидетельствует ли позиция Кайминьша о расколе в партии KPV LV, он ответил отрицательно, подчеркнув, что во фракции существует демократия.

После заявления Кайминьша Гобземс сообщил журналистам, что не исключит СЗК из переговоров о формировании правительства.

Во вторник Гобземс предложил начальный вариант потенциального состава правительства, больше всего министерских постов в котором предусмотрено для НКП, которой придется отказаться от своих "красных линий" в отношении сотрудничества с СЗК.

Фото: flickr.com/photos/saeima