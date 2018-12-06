﻿ У лидеров KPV LV возникли разногласия по поводу СЗК, Mixnews.lv

У лидеров KPV LV возникли разногласия по поводу СЗК (13)

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Политика | 6 декабря 2018 года, 17:36

Сопредседатель партии KPV LV Артус Кайминьш не поддерживает участие Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) в правительстве, тем самым возражая против модели правительства, предложенной его однопартийцем, кандидатом на пост премьер-министра Алдисом Гобземсом.

"Мое мнение такое, что Айвар Лембергс ("Латвии и Вентспилсу") - самое большое несчастье Латвии, я говорил это много раз", - заявил Кайминьш, пояснив, что "совесть не позволяет ему идти в коалицию с образующей СЗК партией "Латвии и Вентспилсу".

Кайминьш подчеркнул, что это его личное мнение, о чем он известил парламентскую фракцию KPV LV, и во фракции еще предстоит голосование о предложенном Гобземсом распределении министерских портфелей.

Кайминьш не видит проблем с формированием правящей коалиции четырех партий - KPV LV, Новой консервативной партии (НКП), национального объединения и "Нового Единства".

На вопрос, не свидетельствует ли позиция Кайминьша о расколе в партии KPV LV, он ответил отрицательно, подчеркнув, что во фракции существует демократия.

После заявления Кайминьша Гобземс сообщил журналистам, что не исключит СЗК из переговоров о формировании правительства.

Во вторник Гобземс предложил начальный вариант потенциального состава правительства, больше всего министерских постов в котором предусмотрено для НКП, которой придется отказаться от своих "красных линий" в отношении сотрудничества с СЗК.

Фото: flickr.com/photos/saeima

Комментарии 13
хе-хе1 час назад
Споры и разногласия- это полная ерунда. Вот если произойдет как у братанов по МОразуму- у хохлов,то да. Деньги,министерские портфели и борьба за место у заветного корыта- это приоритет(!) Тут стоит устроить обширную драку прямо в зале заседаний.
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Патриот 1 час назад
Свиньи дерутся за корыто! Голодные свинки хуже крыс в одной бочке!
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Все просто50 минут назад
Мозг у него не знает,что делает тело. Вот и он сам собой, даже до мозолей на руках.Дебил, одним словом.
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