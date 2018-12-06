﻿ Ринкевич комиссару ОБСЕ: дети нацменьшинств выиграют от обучения на латышском, Mixnews.lv

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Переход на обучение на государственном языке в школах нацменьшинств в Латвии будет осуществлен последовательно и отвечает международным обязательствам, заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич во время встречи с верховным комиссаром Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам нацменьшинств Ламберто Заньером.

Как сообщили в МИД, Ринкевич встретился с Заньером во время 25-го заседания Совета министров ОБСЕ в Милане.

Во время встречи стороны обсудили реформу образования в Латвии. Ринкевич выразил уверенность в том, что недавно начатая реформа, устанавливающая в том числе постепенный перевод на обучение на госязыке в школах нацменьшинств, будет последовательно проведена и отвечает международным обязательствам.

“Pāreja uz valsts valodu mazākumtautību skolās Latvijā tiks konsekventi ieviesta,” pauda ministrs @edgarsrinkevics, tiekoties ar EDSO augsto komisāru mazākumtautību jautājumos Lamberto Zanjēru. @LV_Vienna

https://t.co/eO2LJdjJLF pic.twitter.com/NxZ9VHipXD — Ārlietu ministrija (@Arlietas) December 6, 2018

Реформа предоставит равные возможности всем выпускникам латвийских школ без какой бы то ни было дискриминации, заверил глава МИД.

Ринкевич положительно оценил сотрудничество с бюро комиссара ОБСЕ, которое является интенсивным в разных форматах, и пригласил Заньера посетить Латвию весной 2019 года.

Глава МИД выразил опасения по поводу критического положения крымских татар и призвал комиссара ОБСЕ использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты, чтобы способствовать соблюдению прав крымских татар.