﻿ Ринкевич комиссару ОБСЕ: дети нацменьшинств выиграют от обучения на латышском, Mixnews.lv

Ринкевич комиссару ОБСЕ: дети нацменьшинств выиграют от обучения на латышском (35)

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Политика | 6 декабря 2018 года, 20:54

Переход на обучение на государственном языке в школах нацменьшинств в Латвии будет осуществлен последовательно и отвечает международным обязательствам, заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич во время встречи с верховным комиссаром Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам нацменьшинств Ламберто Заньером.

Как сообщили в МИД, Ринкевич встретился с Заньером во время 25-го заседания Совета министров ОБСЕ в Милане.

Во время встречи стороны обсудили реформу образования в Латвии. Ринкевич выразил уверенность в том, что недавно начатая реформа, устанавливающая в том числе постепенный перевод на обучение на госязыке в школах нацменьшинств, будет последовательно проведена и отвечает международным обязательствам.

Реформа предоставит равные возможности всем выпускникам латвийских школ без какой бы то ни было дискриминации, заверил глава МИД.

Ринкевич положительно оценил сотрудничество с бюро комиссара ОБСЕ, которое является интенсивным в разных форматах, и пригласил Заньера посетить Латвию весной 2019 года.

Глава МИД выразил опасения по поводу критического положения крымских татар и призвал комиссара ОБСЕ использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты, чтобы способствовать соблюдению прав крымских татар.

Комментарии 35
Адельфина1 час назад
Этот педик последние дни просто треш-шит, не закрывая рта! Про Креченские проливы, про Азовскии моря.... Его что, муж бросил? Уплыл в круиз с другим?
Раз рот не занят.....!))))
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Адельфина53 минуты назад
И о чем ни заговорит, нигде не в теме.
Вот и тут, - что он знает о детях? Куда лезет, извращенец?
Вообще, когда у человека детей нет, он и будущее не видит. Живёт здесь и сейчас, и после него - хоть потоп.
Не зря же мировое правительство расставило бездетных извращенцев на самые ответственные должности? Макрон, Меркель, Мэй, Юнкер, Кандолиза Райс, - кого ни возьми.
И этот педик.
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Инфа43 минуты назад
Вот так, за наших детей решают гомосеки, у которых детей нет. Им то видней, конечно.
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