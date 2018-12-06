﻿ Ринкевич комиссару ОБСЕ: дети нацменьшинств выиграют от обучения на латышском, Mixnews.lv

Ринкевич комиссару ОБСЕ: дети нацменьшинств выиграют от обучения на латышском (35)
Переход на обучение на государственном языке в школах нацменьшинств в Латвии будет осуществлен последовательно и отвечает международным обязательствам, заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич во время встречи с верховным комиссаром Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам нацменьшинств Ламберто Заньером.
Как сообщили в МИД, Ринкевич встретился с Заньером во время 25-го заседания Совета министров ОБСЕ в Милане.
Во время встречи стороны обсудили реформу образования в Латвии. Ринкевич выразил уверенность в том, что недавно начатая реформа, устанавливающая в том числе постепенный перевод на обучение на госязыке в школах нацменьшинств, будет последовательно проведена и отвечает международным обязательствам.
“Pāreja uz valsts valodu mazākumtautību skolās Latvijā tiks konsekventi ieviesta,” pauda ministrs @edgarsrinkevics, tiekoties ar EDSO augsto komisāru mazākumtautību jautājumos Lamberto Zanjēru. @LV_Vienna— Ārlietu ministrija (@Arlietas) December 6, 2018
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Реформа предоставит равные возможности всем выпускникам латвийских школ без какой бы то ни было дискриминации, заверил глава МИД.
Ринкевич положительно оценил сотрудничество с бюро комиссара ОБСЕ, которое является интенсивным в разных форматах, и пригласил Заньера посетить Латвию весной 2019 года.
Глава МИД выразил опасения по поводу критического положения крымских татар и призвал комиссара ОБСЕ использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты, чтобы способствовать соблюдению прав крымских татар.
Раз рот не занят.....!))))
Вот и тут, - что он знает о детях? Куда лезет, извращенец?
Вообще, когда у человека детей нет, он и будущее не видит. Живёт здесь и сейчас, и после него - хоть потоп.
Не зря же мировое правительство расставило бездетных извращенцев на самые ответственные должности? Макрон, Меркель, Мэй, Юнкер, Кандолиза Райс, - кого ни возьми.
И этот педик.