﻿ Гобземс пообещал представить "план Б" по формированию правительства, Mixnews.lv

Гобземс пообещал представить "план Б" по формированию правительства (22)

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Политика | 7 декабря 2018 года, 08:36

Кандидат в премьер-министры Алдис Гобземс (KPV LV) планирует сегодня, 7 декабря, познакомить партнеров по формирования правительства с "планом Б". Пока что содержание плана не разглашается.

На встречу в 10:00 приглашены по одному представителю от Новой консервативной партии (НКП), Национального объединения VL-TB/LNNK, Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Нового единства".

Гобземс высказал уверенность, что уже в ближайшие дни состоится голосование Сейма за сформированное им правительство. Остальные депутаты отнеслись к такому оптимизму скептически.

Как сообщалось, нацблок, "Новое Единство" и Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) критически оценивают процесс формирования правительства Алдисом Гобземсом и усматривают опасность усиления влияния "Согласия".

Фото: flickr.com/photos/saeima

Комментарии 22
Евлампий 4 часа назад
Беда в том что все они просто тупо делят и никак поделить не могут кормушки, а не РЕАЛЬНО думают о государстве и о проблемах реальных людей - поэтому и разницы никакой не будет кто там будет у руля, Гобземс или Гоблин!!!
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Патриотам3 часа назад
План Б - это все известный план - Бля, что делать.
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Евлампий 3 часа назад
Ну, у Паспарту всегда был не один - а сразу несколько планов, мистер Фикс!!!
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