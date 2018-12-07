﻿ Гобземс пообещал представить "план Б" по формированию правительства, Mixnews.lv

Политика |

Кандидат в премьер-министры Алдис Гобземс (KPV LV) планирует сегодня, 7 декабря, познакомить партнеров по формирования правительства с "планом Б". Пока что содержание плана не разглашается.

На встречу в 10:00 приглашены по одному представителю от Новой консервативной партии (НКП), Национального объединения VL-TB/LNNK, Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Нового единства".

Гобземс высказал уверенность, что уже в ближайшие дни состоится голосование Сейма за сформированное им правительство. Остальные депутаты отнеслись к такому оптимизму скептически.

Как сообщалось, нацблок, "Новое Единство" и Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) критически оценивают процесс формирования правительства Алдисом Гобземсом и усматривают опасность усиления влияния "Согласия".

Фото: flickr.com/photos/saeima