﻿ "План Б" от Гобземса: правительство профессионалов и минимум министров, Mixnews.lv

Политика |

Кандидат на пост премьер-министра Алдис Гобземс (KPV LV) отозвал свое начальное предложение о возможном составе Кабинета министров и в ближайшие дни предложит партиям поддержать "правительство, сформированное из беспартийных профессионалов". Видео опубликовано на странице Гобземса с соцсети Facebook.

Этим шагом Гобземс предлагает сократить число министров в правительстве и возвращается к предвыборным обещаниям, отказавшись от достигнутых после выборов компромиссов. Перед выборами KPV LV обещала сократить число министров до шести, пояснил он.

Сегодня Гобземс ознакомил со своим решением партнеров по переговорам о формировании правительства - представителей четырех так называемых правоцентристских партий: Новой консервативной партии (НКП), национального объединения VL-TB/LNNK, Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Нового Единства".

Некоторые из них уже согласились работать в возглавляемом Гобземсом правительстве, он нашел также очень хорошего кандидата на должность министра финансов. Некоторые пока еще не дали положительного ответа, рассказал Гобземс.

Чтобы обсудить потенциальных кандидатов, которых могут предложить также социальные партнеры правительства, сегодня политики запланировали переговоры с представителями Латвийской торгово-промышленной палаты и Латвийской конфедерации работодателей. Гобземс ожидает, что в формировании правительства профессионалов будет участвовать также широкая латвийская общественность.

Гобземс надеется, что партии примут его предложение, "чтобы подтвердить свою готовность работать на благо государства". Он ожидает поддержки сформированного им правительства всеми 100 депутатами Сейма.

На вопрос, означает ли это, что он ищет поддержки также у партии "Согласие", Гобземс прямо не ответил, указав, что дальнейшие переговоры могут проходить в других форматах.

Если же план сформировать правительство профессионалов будет отклонен, Гобземс призовет президента Латвии Раймонда Вейониса начать процедуру принятия решения о повторных выборах Сейма.

Как сообщалось, Гобземс обещал сегодня ознакомить партнеров с "реальным планом B" по формированию правительства.