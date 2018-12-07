﻿ Что-то с ним не так: партии не в восторге от "плана Б" Гобземса, Mixnews.lv

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С учетом установленного президентом Латвии Раймондом Вейонисом срока и нового предложения кандидата на пост премьер-министра Алдиса Гобземса (KPV LV), у него фактически больше нет возможностей сформировать правительство, считает председатель Новой консервативной партии (НКП) Янис Борданс.

НКП

Комментируя новое предложение Гобземса, Борданс сказал, что Гобземс, очевидно, перестал формировать правительство. Борданс не воспринимает предложение Гобземса как серьезное и считает, что сейчас он пытается напрасно раздражать уважаемых людей, предложив им работать в правительстве, за которое проголосовало бы только "Согласие".

Борданс считает, что фактически сформировать правительство Гобземса уже невозможно. Сначала НКП поддержала его формирование, однако Гобземс действовал, не консультируясь с партнерами, поэтому НКП почувствовала, что "может ослабить твердую поддержку формирования правительства", но продолжала его поддерживать, желая высказать свои предложения. Однако сегодняшнее заявление Гобземса исключает такую возможность, пояснил Борданс.

"Новое Единство"

Правление "Нового Единства" не видит возможностей продолжать переговоры о формировании правительства с Алдисом Гобземсом, говорится в заявлении партии для СМИ.

По заявлению "Нового Единства", на переговорах, которые вел Гобземс, не было достигнуто никаких соглашений ни о реформах, которые должно провести правительство, ни о механизме межпартийного сотрудничества.

Председатель правления "Нового Единства" Кришьянис Кариньш заявил, что за неполные две недели процесс формирования правительства так и не сдвинулся с начальной точки. Партия может поддержать только стабильное правительство правоцентристского большинства, но по-прежнему нет ответа на вопрос о составе будущей коалиции.

"У нас возникло впечатление, что делалось все, чтобы затащить в правительство прокремлевски ориентированное "Согласие". Также есть обоснованные сомнения в том, что Гобземса поддерживает его собственная партия", - сказал Кариньш.

"Новое Единство" считает, что по-прежнему можно создать стабильное правительство правоцентристского большинства, но под руководством другого кандидата в премьер-министры.

VL-TB/LNNK

Если ясности о границах коалиции нет, то это правительство с участием "Согласия", и такое предложение национальное объединение VL-TB/LNNK не поддержит, заявил его председатель Райвис Дзинтарс.

Кандидат на пост премьер-министра Алдис Гобзем должен ответить на вопрос о том, каковы границы предложенной им коалиции. Если эти границы не установлены, это фактически означает, что предлагается так называемое радужное правительство с участием "Согласия", уверен Дзинтарс. VL-TB/LNNK такое правительство не поддержит, подчеркнул он.

На вопрос, выходит ли VL-TB/LNNK из переговоров о формировании правительства Гобземса, Дзинтарс ответил, что поскольку предложения о коалиции пока нет, то и выходить не из чего.

Нет пока и ответов на самые важные вопросы - о составе правительства и правительственной декларации. В понедельник, 10 декабря, VL-TB/LNNK планирует обсудить вопросы о формировании правительства на заседании правления.

"Для развития/За!"

Лидер объединения "Для развития/За!" Юрис Пуце уверен, что правительство во главе с кандидатом на пост премьера Алдисом Гобземсом не может быть сформировано, и призывает остальные партии выйти из переговоров о его формировании.

Пуце сказал, что от имени объединения призывает остальные партии быть смелыми и не прятаться за отговорками о количестве голосов, а признать, что настало время выйти из переговоров о формировании правительства с человеком, у которого, по его словам, имеются "объективные проблемы с хорошей репутацией". "Судя по интервью газете Dienas Bizness, за спиной этого человека, не скрываясь, стоит Айнар Шлесерс", - сказал Пуце.

Он призвал членов и депутатов KPV LV "не идти на поводу у марионетки Шлесерса", а незамедлительно начать работу над формированием правительства, которое может поддержать большинство депутатов Сейма.

Ранее Гобземс исключил объединение "Для развития/За!" из переговоров о формировании правительства.

Как сообщалось ранее, кандидат на пост премьер-министра Алдис Гобземс отозвал свое начальное предложение о возможном составе Кабинета министров и в ближайшие дни предложит партиям поддержать "правительство, сформированное из беспартийных профессионалов".

Этим шагом Гобземс предлагает сократить число министров в правительстве и возвращается к предвыборным обещаниям, отказавшись от достигнутых после выборов компромиссов. Перед выборами KPV LV обещала сократить число министров до шести, пояснил он.

Фото из Flickr/Saeima