﻿ "Пробежала черная кошка?" Кайминьш узнал о "плане Б" Гобземса из прессы, Mixnews.lv

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Возможно, внутри партии KPV LV произошел раскол, считают наблюдатели. Об этом свидетельствуют публичные высказывания сопредседателя партии Артусса Кайминьша.

Кайминьш признался, что о "плане Б" Алдиса Гобземса узнал из прессы. По его словам, во фракции KPV LV в Сейме вопрос о "правительстве, сформированном из беспартийных профессионалов" не обсуждался. Кроме того, Гобземс свое предложение во фракции также не обсуждал.

В свою очередь накануне Кайминьш также высказался против намерений своего однопартийца Гобземса привлечь к формированию правительства Союз "зеленых" и крестьян. При этом Кайминьш оговорился, что это только его личное мнение.

Политолог Янис Григалис в интервью радиостанции Baltkom сказал, что, подобные публичные высказывания свидетельствуют о внутрепартийном расколе.

"Мне тут показалось, что не пробежала ли между Кайминьшем и Гобземсом черная кошка. Вряд ли Кайминьш себе позволил бы такие публичные высказывания. В KPV LV что-то происходит, может, раскол", - указал эксперт.

Тем временем, по мнению Кайминьша, предложение Гобземса о модели правительства с беспартийными министрами не может быть поддержано, так как увеличило бы роль партии "Согласие" в принятии решений. Он подчеркнул, что выражает свое личное мнение.

"Лично я обещал своим избирателям, что правительства с участием "Согласия" не будет. Я лично такую модель не поддерживаю, а во фракции это не обсуждалось", - сказал он.

Кайминьш считает, что четыре партии - KPV LV, Новая консервативная партия, национальное объединение VL-TB/LNNK и "Новое Единство" - могут сформировать правительство и должны это сделать.

Также Кайминьш не поддерживает участие Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) в правительстве, тем самым возражая против модели правительства, предложенной его однопартийцем Гобземсом.

"Мое мнение такое, что Айвар Лембергс ("Латвии и Вентспилсу") - самое большое несчастье Латвии, я говорил это много раз", - заявил Кайминьш, пояснив, что "совесть не позволяет ему идти в коалицию с образующей СЗК партией "Латвии и Вентспилсу".