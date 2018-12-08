﻿ Начнем сначала? Партии будут ждать действий президента, Mixnews.lv

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Большинство партий ожидают следующих шагов в формировании правительства от президента Латвии Раймонда Вейониса, а объединение "Для развития/За!" считает, что партии могут и сами пытаться достичь соглашения о кандидате в премьер-министры.

Сопредседатель объединения "Для развития/За!" Юрис Пуце сказал, что в настоящее время необходимо завершить процесс формирования правительства Алдиса Гобземса (KPV LV), несмотря на то, что сам Гобземс, судя по его высказываниям, продолжит идти вперед и предлагать что-то президенту Латвии.

"Этот процесс должен закончиться. Теперь это фарс - страдания одного человека, которые мы вынуждены наблюдать и комментировать. Ясно, что правительства Гобземса не будет", - сказал Пуце.

Он считает, что партии должны снова сесть за стол переговоров, чтобы достичь соглашения о будущей коалиции, а также пересмотреть прежние "красные линии". Пуце считает, что много времени партиям не понадобится. "Для развития/За!" не будет настаивать на выдвижении своего представителя Артиса Пабрикса на должность премьера и готово договариваться по другой кандидатуре.

Аугуст Бригманис из Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) напомнил, что 10 декабря - это дата, когда Гобземс должен был представить состав правительства. 10 декабря состоится встреча Вейониса с Гобземсом, после которой следует ожидать заявления президента.

Бригманис добавил, что пока между партиями происходит не объединение ради общей работы, а раскол. Он сомневается, что партии, избранные в Сейм, смогут сами достичь соглашения между собой.

Лидер "Нового Единства" Кришьянис Кариньш сказал, что в этом процессе формирования правительства президент играет небывало значительную роль, и партия посмотрит, как президент будет действовать дальше. "Новое Единство" также считает, что создание правоцентристского стабильного правительства возможно, но под руководством другого премьера.

KPV LV 10 декабря обсудит проблемы формирования правительства на совместном заседании правления и фракции.

Как сообщалось, Гобземс отозвал свое начальное предложение о возможном составе Кабинета министров и в ближайшие дни предложит партиям поддержать "правительство, сформированное из беспартийных профессионалов".

Этим шагом Гобземс предлагает сократить число министров в правительстве и возвращается к предвыборным обещаниям, отказавшись от достигнутых после выборов компромиссов. Перед выборами KPV LV обещала сократить число министров до шести, пояснил он.

Партии это предложение не поддержали.