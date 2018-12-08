﻿ Ушаков стал президентом Европейской сети мэров социал-демократов, Mixnews.lv

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На конгрессе Партии европейских социалистов (PES) в Лиссабоне было принято решение доверить Нилу Ушакову создание Европейской сети мэров социал-демократов. Ушаков также стал первым президентом сети.

Выступая перед избрание, Ушаков отметил, что выборы 2019 года определят будущее Европейского континента.

"Это соперничество разных видений. Одно видение – Европейский Союз, Европейский континент без границ. Европа мира, процветания и социальной справедливости. Другое видение - это Европа Орбана, Европа "Альтернативы для Германии", Шведские демократы и Брексит. Если мы потерпим поражение в 2019 году - Европа потерпит поражение. Рухнут наши мечты. Рухнут мечты о будущем наших детей. Моему сыну три с половиной года, и я не хочу, чтобы он жил в Европе Орбана или "Альтернативы для Германии".

Для меня большая честь служить мэром уже почти десять лет. И я предпочитаю говорить о проблемах с практической точки зрения. В 2019 году у нас будет много проблем. Я имею в виду, что нам придется бороться за наших избирателей, которых попытаются увести популисты. Нам придется бороться с крайне низкой активностью. Вероятность того, что активность избирателей популистов или националистов будет выше, чем у избирателей, голосующих за левую политику - я считаю, довольно высока.

Вызовы 2019 года - учитывая разные уровни успеха на национальном уровне - будут сложными.

У нашей семьи есть актив, на который другие европейские партии не могут рассчитывать. Это - мэры. Сотни и сотни мэров, управляющих столицами, управляющих большими городами и городами среднего размера, реализующих прогрессивную политику по всей Европе. И сейчас мы видим, что Партии европейских социалистов необходима поддержка мэров. Франс Тиммерманс нуждается в поддержке мэров. Нам всем она необходима в 2019 году.

Именно потому идея создания сети прогрессивных мэров действительно жизненно важна для будущего нашей семьи. И когда мы говорим о будущем и об этой сети, мы говорим не только о 2019 годе, но и о дальнейшей перспективе. Речь идёт о победе в следующем году, о реализации прогрессивной политики и о защите наших граждан", - сказал он.

В свою очередь президент PES Сергей Станишева заявил, что Ушаков уже почти 10 лет возглавляет столицу Латвии и реализует настоящую социал-демократическую политику.

"Как успешному мэру мы доверили ему создать и возглавить Европейскую сеть прогрессивных социал-демократических мэров. И одним из вызовов для него будет работать выборах Европарламента, чтобы умножить поддержку нашим идеям", - заявил он.