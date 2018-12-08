﻿ Не оценили: большинство латвийцев низко оценивает правительство Кучинскиса, Mixnews.lv

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Правительство Мариса Кучинскиса продолжает работать, а сроки формирования нового кабинета министров пока определить сложно, пишет Skaties.lv.

Kantar TNS провел опрос, во время которого спрашивал жителей Латвии об отношении к существующему правительству.

По 10-бальной шкале латвийцы оценивают существующее правительство на 4,1 балла. 7 и больше баллов нынешнему кабинету министров дали 15% опрошенных, в 5-6 баллов его оценил каждый четвертый, а 47% жителей Латвии поставили правительству Кучинскиса самый низший балл.