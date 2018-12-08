﻿ Не оценили: большинство латвийцев низко оценивает правительство Кучинскиса, Mixnews.lv

Не оценили: большинство латвийцев низко оценивает правительство Кучинскиса (14)

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Политика | 8 декабря 2018 года, 18:28

Правительство Мариса Кучинскиса продолжает работать, а сроки формирования нового кабинета министров пока определить сложно, пишет Skaties.lv.

Kantar TNS провел опрос, во время которого спрашивал жителей Латвии об отношении к существующему правительству.

По 10-бальной шкале латвийцы оценивают существующее правительство на 4,1 балла. 7 и больше баллов нынешнему кабинету министров дали 15% опрошенных, в 5-6 баллов его оценил каждый четвертый, а 47% жителей Латвии поставили правительству Кучинскиса самый низший балл.

Комментарии 14
андрюХА2 часа назад
Зато себя любимых оценили и денежками и льготами..

— Все проблемы в Сейме решит Максим.
— Это кто? Новый спикер?
— Нет.. старый пулемет.
6
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Вывод1 час назад
Хуже этого премьера не было, просто хуже некуда, Страуюме была такой же безграмотной.
Да все премьеры, как Незнайки, приходили к власти и гробили страну, не соображая, что делают.
Ну не дано хуторским свинопасам руководить страной, угробить смогли, но не управлять.
6
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Почти по-Америксу1 час назад
Действительно,обезьянам там нечего делать абсолютно,только.... не в Риге а в правительстве и госуправлении вообще! Вряд ли вообще они будут полезными сидя даже в клетках самого захудалого зоопарка. Все предидущие года это ярко показали.
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