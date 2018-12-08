﻿ Не оценили: большинство латвийцев низко оценивает правительство Кучинскиса, Mixnews.lv

Не оценили: большинство латвийцев низко оценивает правительство Кучинскиса (14)
Политика | 8 декабря 2018 года, 18:28
Правительство Мариса Кучинскиса продолжает работать, а сроки формирования нового кабинета министров пока определить сложно, пишет Skaties.lv.
Kantar TNS провел опрос, во время которого спрашивал жителей Латвии об отношении к существующему правительству.
По 10-бальной шкале латвийцы оценивают существующее правительство на 4,1 балла. 7 и больше баллов нынешнему кабинету министров дали 15% опрошенных, в 5-6 баллов его оценил каждый четвертый, а 47% жителей Латвии поставили правительству Кучинскиса самый низший балл.
— Все проблемы в Сейме решит Максим.
— Это кто? Новый спикер?
— Нет.. старый пулемет.
Да все премьеры, как Незнайки, приходили к власти и гробили страну, не соображая, что делают.
Ну не дано хуторским свинопасам руководить страной, угробить смогли, но не управлять.