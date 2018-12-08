﻿ Объявленный в международный розыск гражданин РФ задержан у посольства США в Латвии, Mixnews.lv

Объявленный в международный розыск гражданин РФ задержан у посольства США в Латвии (5)

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Политика | 8 декабря 2018 года, 18:59

Гражданина России Виктора Золотарева, объявленного Польшей в международный розыск задержали у посольства США в Латвии, сообщила его адвокат Имма Янсоне. Она не смогла ответить на вопрос, в чем польская сторона обвиняет гражданина РФ.

«Вчера около посольства США в Риге был задержан гражданин РФ Виктор Золотарев. Он приехал в Ригу, чтобы получить в посольстве США американскую визу»,— сказала она (цитата по ТАСС). По словам адвоката, задержанного поместили в изолятор временного содержания. Адвокат добавила, что Польша выдала международный ордер на его арест в 2017 году, а теперь просит его экстрадиции.

«Завтра в 10:30 (11:30 мск) состоится заседание суда о мере пресечения в отношении Золотарева. Спецпрокурор будет просить о его содержании под стражей на 80 дней», — сказала госпожа Янсоне. Она отметила, что с задержанным уже встретился второй секретарь посольства России в Латвии.

«С материалами дела я смогу ознакомиться только завтра утром перед судом, поскольку они на польском и английском языках и сейчас их переводят на латышский»,— уточнила адвокат. Она убеждена, что дело не имеет политического контекста. По словам госпожи Янсоне, задержанный находится в «недоумении и смятении», считает, что «произошло недоразумение», потому что в 2002 году ее подзащитный выиграл суд в Польше.

Комментарии 5
Чепурченко, это что за каракули42 минуты назад
Чубатый пидорас, ты уже лабус?
Нет, ты львивское говно
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Patriot1 час назад
Izdot Polijai un pèc iespèjas àtràk so Krievijas pilsoni. Svarìgi ir párbaudìt arì kà vins nokluva mùsu valstì un vina iespèjamos domubiedrus mùsu valstì.
7
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Да это ж27 минут назад
Рома "Содомский Глиномесец" Чепурченко
http://vinnitsa.kopro.org/userfiles/image/2016/03/guigroupfinal.jpg
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