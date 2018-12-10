﻿ СМИ: при расколе KPV LV 10 депутатов поддержат Кайминьша, Mixnews.lv

СМИ: при расколе KPV LV 10 депутатов поддержат Кайминьша (8)
Если парламентская фракция KPV LV расколется, около девяти-десяти депутатов перейдут на сторону Артусса Кайминьша, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
Лидер KPV LV Артусс Кайминьш призвал коллег по партии не поддерживать идею кандидата на пост премьера Алдиса Гобземса сформировать правительство профессионалов. Третий лидер партии, Линда Лиепиня, заявила, что для опасений по поводу нынешней ситуации в KPV LV нет никаких оснований.
Кайминьш заявил TV3, что узнал о плане Гобземса из СМИ, и такой стиль коммуникации внутри партии не кажется ему приемлемым.
"Лично я такую модель правительства не поддерживаю", - заявил он, отметив, что в правительстве профессионалов единственной политической фигурой будет премьер-министр.
Кайминьш считает, что таким образом "Согласие" получит очень большой мандат для влияния на государственные процессы в Латвии.
Он отказался комментировать, может ли партия призвать Гобземса отозвать свою кандидатуру, и не стал уточнять, есть ли во фракции KPV LV раскол. При этом Кайминьш будет призывать других членов партии не поддерживать предложение Гобземса по формату правительства.
Сегодня в 11 часов состоится совместное заседание фракции и правления KPV LV для обсуждения процесса формирования правительства.
Лидер KPV LV Артус Кайминьш просил созвать заседание правления еще в пятницу, но затем было достигнуто соглашение о понедельнике. На заседании кандидат в премьер-министры от KPV LV Алдис Гобземс должен разъяснить свое предложение о "правительстве профессионалов".
Как сообщалось, в пятницу Гобземс отозвал свое начальное предложение о возможном составе Кабинета министров и в ближайшие дни предложит партиям поддержать "правительство, сформированное из беспартийных профессионалов".
Этим шагом Гобземс предлагает сократить число министров в правительстве и возвращается к предвыборным обещаниям, отказавшись от достигнутых после выборов компромиссов. Перед выборами KPV LV обещала сократить число министров до шести, пояснил он.
Остальные участвующие в переговорах о формировании правительства партии это предложение не поддержали.
Фото: Flickr
Оказалось что я был неправ.
Действительно, на Латвийском политическом ландшафте появилась новая партия и не потому, что перегрупировались в новое "Рога и Копыта", а потому что за годы истории успеха в развале экономики и разваровывании всего чего только можно, образовалося очень большая группа латышей и русско-язычных, которые или уехали или остались выживать в Латвии, но которые на практическом опыте сравнения как живут и работают там и здесь вдруг поняли, что им нужна новая партия которая их представляет - и вот появилось KPV LV, желающее позитивных перемен, потому что появился новый электорат - не желающий больше жить в застое и стагнации.
Вначале показалось, что лицо новой партии это Кайминьш, а вот в ходе формирования правительства все увидели, что человек у которого есто способности видеть не на один шаг впёред - а как минимум на 2 шага это не Кайминьш, а Гобземс.
У этого парня оказалась не просто лужёная глотка, чтобы кого-то переорать - у него оказалась то чего все ждут от лидера - воля и умение генерировать новые идеи.
Он пробовал перемешать в бочке "массу", чтобы хоть как-то они соединились в какой-нибудь комбинации - и не просто издавали характерный запаз, а начали удобрять успех позитивного развития страны. Пока не получается из массы паразитов создать что-то полезное.
Если Кайминьш по-глупости или продажности (что сейчас тоже глупость) предаст электорат, который вытолкнул его на поверхность, то такая партия как KPV LV исчезнет очень быстро.
И дело не в успешных-неуспешных комбинациях политиков - а в том что люди наконец-то началя понимать и не смиряться в своём желании увидеть в Латвии позитивные перемены и партии.