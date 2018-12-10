﻿ СМИ: при расколе KPV LV 10 депутатов поддержат Кайминьша, Mixnews.lv

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Если парламентская фракция KPV LV расколется, около девяти-десяти депутатов перейдут на сторону Артусса Кайминьша, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.

Лидер KPV LV Артусс Кайминьш призвал коллег по партии не поддерживать идею кандидата на пост премьера Алдиса Гобземса сформировать правительство профессионалов. Третий лидер партии, Линда Лиепиня, заявила, что для опасений по поводу нынешней ситуации в KPV LV нет никаких оснований.

Кайминьш заявил TV3, что узнал о плане Гобземса из СМИ, и такой стиль коммуникации внутри партии не кажется ему приемлемым.

"Лично я такую модель правительства не поддерживаю", - заявил он, отметив, что в правительстве профессионалов единственной политической фигурой будет премьер-министр.

Кайминьш считает, что таким образом "Согласие" получит очень большой мандат для влияния на государственные процессы в Латвии.

Он отказался комментировать, может ли партия призвать Гобземса отозвать свою кандидатуру, и не стал уточнять, есть ли во фракции KPV LV раскол. При этом Кайминьш будет призывать других членов партии не поддерживать предложение Гобземса по формату правительства.

Сегодня в 11 часов состоится совместное заседание фракции и правления KPV LV для обсуждения процесса формирования правительства.

Лидер KPV LV Артус Кайминьш просил созвать заседание правления еще в пятницу, но затем было достигнуто соглашение о понедельнике. На заседании кандидат в премьер-министры от KPV LV Алдис Гобземс должен разъяснить свое предложение о "правительстве профессионалов".

Как сообщалось, в пятницу Гобземс отозвал свое начальное предложение о возможном составе Кабинета министров и в ближайшие дни предложит партиям поддержать "правительство, сформированное из беспартийных профессионалов".

Этим шагом Гобземс предлагает сократить число министров в правительстве и возвращается к предвыборным обещаниям, отказавшись от достигнутых после выборов компромиссов. Перед выборами KPV LV обещала сократить число министров до шести, пояснил он.

Остальные участвующие в переговорах о формировании правительства партии это предложение не поддержали.

Фото: Flickr