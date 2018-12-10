﻿ Чакша рассказала про повышение зарплат всем медикам на 20%, Mixnews.lv

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Наибольшая часть финансирования, необходимого для повышения зарплат медикам на 20% с 2019 года, найдена, но чтобы найти все 87 млн евро, еще предстоит работать, сообщила сегодня журналистам министр здравоохранения Анда Чакша.

Финансирование будет взято из разных источников, в том числе из запланированного прироста среднесрочного бюджета здравоохранения, доступных бюджетных ресурсов, которые Министерство финансов изыскало, пересмотрев различные процессы, а также в связи с более быстрым прогнозируемым ростом экономики, из доходов от борьбы с теневой экономикой и других источников Минфина, рассказала она.

Министерство здравоохранения подготовило поправки в двум правилам Кабинета министров, чтобы с 1 января 2019 года обеспечить повышение зарплат медикам на 20%.

Чакша заверила, что сделает все, что в ее силах, чтобы обеспечить, чтобы правила Кабмина были изменены, и зарплаты медикам были повышены. Пока существенных препятствий для выполнения этих планов она не видит.