﻿ Попытка номер три: Вейонис встретится со всеми избранными в Сейм партиями, Mixnews.lv

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Президент Латвии Раймонд Вейонис во вторник, 11 декабря встретится с руководителями фракций избранных в 13-й Сейм политических партий, чтобы обсудить их мнения о дальнейшем процессе формирования правительства, сообщили в президентской канцелярии.

Переговоры с руководителями каждой фракции будут проходить отдельно и займут примерно по полчаса, свидетельствует повестка работы президента.

В 13.00 Вейонис встретится с председателем фракции "Согласие" Янисом Урбановичем, в 13.30 - с председателем фракции KPV LV Атисом Закатистовым, в 14.00 - с председателем фракции Новой консервативной партии (НКП) Ютой Стрике, в 14.30 - с председателем фракции объединения партий "Для развития/За!" Даниэлем Павлютсом, в 15.00 - с председателем фракции национального объединения "Все для Латвии-Тевземей ун Бривибай/ДННЛ (VL- TB/LNNK) Райвисом Дзинтарсом, в 15.30 - с представителем фракции Союза "зеленых" и крестьян Улдисом Аугулисом, в 16.00 - с председателем фракции объединения партий "Новое Единство" Айнаром Латковскисом.

У "Согласия" в Сейме 13-го созыва 23 депутатских места, у "KPV LV" и НКП - по 16, у "Для развития/За!" и ВЛ- ТБ/ДННЛ - по 13, у СЗК - 11, у ""Нового Единства" - восемь.

Как сообщалось, президент Латвии Раймонд Вейонис сегодня после встречи с Алдисом Гобземсом ("KPV LV") заявил, что отзовет его кандидатуру на должность премьер-министра.

Как пояснил Вейонис, во время встречи они с Гобземсом пришли к выводу, что в данный момент, по истечении отведенного двухнедельного срока, кандидатура Гобземса не имеет поддержки парламентского большинства. "После переговоров я известил Гобземса о том, что подготовлю распоряжение об отзыве его кандидатуры и в ближайшее время начну консультации с политическими партиями о дальнейших шагах", - сказал президент журналистам.

"Я продолжу дискуссии с партиями, чтобы попытаться прийти к общему мнению", - сказал Вейонис. Будет ли следующий кандидат в премьеры "со стороны" или от партий, будет зависеть от итогов консультаций с партиями, добавил он.

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