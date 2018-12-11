﻿ Урбанович о предчувствиях: в декабре у Латвии будет правительство, Mixnews.lv

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В декабре новое правительство может быть создано, допустил руководитель фракции "Согласия" в Сейме Янис Урбанович.

"Согласие" в переговорном процессе не участвует, однако сегодня на встречу к президенту приглашены представители всех фракций Сейма.

Урбанович сказал, что отправляется к президенту с интересом узнать, что происходит в стране. "Не думаю, что он у меня спросит совета», - ответил политик.

"Шесть так называемых правильных партий показали свою игру", - иронизировал Урбанович, комментируя процесс создания правительства.

Одновременно он добавил, что "что-то дает основание полагать, что в декабре к соглашению придут".

Президент Латвии Раймонд Вейонис сегодня встретится с руководителями фракций всех избранных в 13-й Сейм политических партий, чтобы обсудить их мнения о дальнейшем процессе формирования правительства.

Переговоры с руководителями каждой фракции будут проходить отдельно и займут примерно по полчаса, свидетельствует повестка работы президента. Первым на переговоры отправился Урбанович.

Как сообщалось, президент Латвии Раймонд Вейонис в понедельник после встречи с Алдисом Гобземсом ("KPV LV") заявил, что отзовет его кандидатуру на должность премьер-министра, так как он по истечении отведенного двухнедельного срока не имеет поддержки парламентского большинства. Президент выразил сожаление по поводу того, что ему уже второй раз приходится констатировать, что у политических партий и отдельных их представителей по-прежнему есть большие амбиции, а интересы государства оставлены на втором месте.