﻿ Газета: премьер из самой маленькой фракции Сейма - это реальность, Mixnews.lv

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Несмотря на официальную позицию "Нового Единства", которая состоит в том, что у этой партии самая маленькая фракция в Сейме и должность премьер-министра надо отдать более крупным фракциям, самым вероятным компромиссным кандидатом на эту должность остается представитель "Нового Единства" Кришьянис Кариньш, пишет Dienas Biznes.

Несколько партий в переговорах с президентом Раймондом Вейонисом дали понять, что кандидатура Кариньша их устраивает - у нее есть шансы собрать хоть небольшое большинство.

Президент спрашивал о кандидатуре беспартийного премьера, но большинство партий отклонили эту идею.

Сначала нужно дать возможность сформировать правительство какой-то более крупной фракции, заявил после встречи с президентом руководитель парламентской фракции "Нового Единства" Айнар Латковскис.

Если в стране будет политический кризис и крупные партии не смогут сформировать правительство или не предложат адекватного кандидата, эту работу может взять на себя "Новое Единство", сказал политик, добавив, что сейчас в Латвии политического кризиса нет.

"Новое Единство" считает, что формирование правительства сначала должны взять на себя большие фракции. Если кандидат в премьер-министры "Для развития/За!" Артис Пабрикс отказался от номинации, нужно думать, есть ли у этой партии еще сильные политики.

Латвовскис напомнил, что у "Нового Единства" самая маленькая фракция в Сейме, и в данный момент чрезвычайной ситуации в политике нет.

Фото из Flickr/Saeima