﻿ Газета: премьер из самой маленькой фракции Сейма - это реальность, Mixnews.lv

Газета: премьер из самой маленькой фракции Сейма - это реальность (13)

фото

Политика | 12 декабря 2018 года, 08:44

Несмотря на официальную позицию "Нового Единства", которая состоит в том, что у этой партии самая маленькая фракция в Сейме и должность премьер-министра надо отдать более крупным фракциям, самым вероятным компромиссным кандидатом на эту должность остается представитель "Нового Единства" Кришьянис Кариньш, пишет Dienas Biznes.

Несколько партий в переговорах с президентом Раймондом Вейонисом дали понять, что кандидатура Кариньша их устраивает - у нее есть шансы собрать хоть небольшое большинство.

Президент спрашивал о кандидатуре беспартийного премьера, но большинство партий отклонили эту идею.

Сначала нужно дать возможность сформировать правительство какой-то более крупной фракции, заявил после встречи с президентом руководитель парламентской фракции "Нового Единства" Айнар Латковскис.

Если в стране будет политический кризис и крупные партии не смогут сформировать правительство или не предложат адекватного кандидата, эту работу может взять на себя "Новое Единство", сказал политик, добавив, что сейчас в Латвии политического кризиса нет.

"Новое Единство" считает, что формирование правительства сначала должны взять на себя большие фракции. Если кандидат в премьер-министры "Для развития/За!" Артис Пабрикс отказался от номинации, нужно думать, есть ли у этой партии еще сильные политики.

Латвовскис напомнил, что у "Нового Единства" самая маленькая фракция в Сейме, и в данный момент чрезвычайной ситуации в политике нет.

Фото из Flickr/Saeima

Комментарии 13
Латвийская "демократия"........1 час назад
1.Согласие - 23
2.HKП - -16
3..КРV -16
4.За разв.ЗА - 13
5.ВЛ ТБ.ДННЛ- 13
6.СЗК -11
7Новое Единство -8

1
Ответить
Жлобак1 час назад
"РЕАЛЬНОСТЬ",и то,что снова ни о народе,ни о стране в целом,думать будет некому.
1
Ответить
kara1 час назад
мама сказала: На выборы идти надо, это наш долг, для того, чтобы в будущем нам жилось лучше. И, что из этого получается, что ходи, не ходи голос простого народа все равно ничего не меняет. Уроды!
2
Ответить