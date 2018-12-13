﻿ Слушатель Baltkom: политики забывают, что служат народу!, Mixnews.lv

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Латвийские политики забывают о том, что в первую очередь являются слугами народа. Такое мнение в эфире радио Baltkom в программе "Вечерний интерактив" выразила слушательница, которая представилась именем Татьяна.

"Часто политики забывают о том, что они слуги народа. Например, у врачей есть клятва Гиппократа, есть ли у политиков такая клятва - не знаю. Мне кажется, здесь нужно поискать системную ошибку. К сожалению, когда люди вступают в должность они не осознают до конца свою роль в жизни общества. Было бы хорошо задуматься об этом государственным чиновникам. К счастью, в Сейме есть некоторые политики, которые работают на благо народа, умеют слышать. Понятно, что многим есть что скрывать, но хочется обратиться к политикам: "Даже если вам есть что скрывать необязательно быть высокомерными!"", - отметила она.

Фото: канцелярия Сейма