﻿ Кроме "Согласия": партии обсудят кандидатуру Кариньша на пост премьера, Mixnews.lv

Политика |

"Новое Единство" сегодня планирует с пятью партиями обсудить возможности формирования правительства под руководством представителя этой партии Кришьяниса Кариньша. Самую крупную фракцию в Сейме партии "Согласие" к переговорному процессу не пригласили.

Первая встреча состоится в 10 часов с представителями KPV LV, вторыми в 11 часов приглашены представители Новой консервативной партии, в 13 часов - Союза "зеленых" и крестьян, в 14 часов - "Для развития/За!", в 15 часов - Национального объединения.

В В 16:15 начнется пресс-брифинг Кариньша.

Ни одна из партий, приглашенных Кариньшем, не планирует оказаться от переговоров. Мнения о составе коалиции у партий различаются, но политики прогнозируют, что договориться о правительстве Кариньша удастся сравнительно быстро.

Как сообщалось, президент Латвии Раймонд Вейонис в ближайшие дни не будет вмешиваться в процесс формирования правительства.

Ранее были две неудачные попытки сформировать правительство большинства от номинированных президентом на пост премьера лидера НКП Яниса Борданса и KPV LV Алдиса Гобземса. В свою очередь кандидат в премьер-министры от "Для развития/За!" Артис Пабрикс свою кандидатуру сам отозвал.

Фото: facebook.com/karinskrisjanis