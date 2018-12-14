﻿ Кучинскис признался, что готовит новогоднюю речь для народа, Mixnews.lv

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В этом году премьера в Латвии скорее всего не будет, считает нынешний премьер Марис Кучинскис, который отправился в Брюссель отстаивать интересы латвийских крестьян.

В интервью ЛТВ политик признался, что уже потихоньку начинает готовить речь премьера к Новому году.

"Думаю, что я последний раз нахожусь в Европерламенте в качестве главы Кабинета министров. Но, кто его знает. Уже начинаю готовить новогоднюю речь", - сказал политик.

Также Кучинскис признался, что уйдет из политики ненадолго, возьмет лишь паузу на передышку, и вернется на политическую арену с новыми силами.

Uz Jauno gadu Latvijai vēl jauns premjers visticamāk nebūs - @MarisKucinskis atzīst, ka pamazām gatavo savu premjera Jaungada runu. Un sola atgriezties. Vairāk par notikumiem Eiropadomē šovakar @ltvpanorama #EUCO pic.twitter.com/sYQsgwEC8H — Ilze Nagla (@ilzenagla) December 13, 2018

Ранее уходящий глава правительства заявил, что в ситуации, когда партии два месяца не могут сформировать правительство, политического кризиса в Латвии нет, но известный хаос есть.

Он подчеркнул, что возглавляемое им правительство работает, а парламентские комиссии вполне дееспособны. Угроза в том, что в отсутствие правящей коалиции какие-то из принятых Сеймом решений правительство не сможет выполнить.

По словам Кучинскиса, ему трудно представить, что временное правительство будет работать до весны. Он выразил надежду, что партии соберутся и сформируют правительство.

Напомним, двухмесячные переговоры партий о формировании новой коалиции пока не принесли результатов.

Сейчас инициативу по формированию правительство переняла партия "Новое Единство", у которой в Сейме меньше всего мандатов. Переговоры будут проходить под руководством представителя этой партии Кришьяниса Кариньша, хотя он и не является номинированным президентом кандидатом.

Ранее были две неудачные попытки сформировать правительство большинства от номинированных президентом на пост премьера лидера НКП Яниса Борданса и KPV LV Алдиса Гобземса.

В свою очередь кандидат в премьер-министры от "Для развития/За!" Артис Пабрикс свою кандидатуру сам отозвал.