﻿ ''Новое Единство'' хочет равномерно распределить министерства, Mixnews.lv

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"Новое Единство" предлагает потенциальным партнерам распределить сферы ответственности в правительстве по принципу паритета, то есть каждая партия будет руководить равным количеством министерств независимо от представительства в Сейме.

В партии отметили, что пост спикера Сейма равноценен должности министра в правительстве, поэтому речь пойдет в целом о 15 должностях.

Депутат "Нового Единства" Ояр Калниньш сказал, что партия, помимо должности премьера, претендует на должности министров иностранных дел и финансов. Если учесть, что распределяется 15 должностей и "Новое Единство" претендует на три, следовательно, речь идет об участии в правительстве только пяти партий.

"Новое Единство" предлагает только по принципу консенсуса принимать решения о государственном бюджете, вопросах гражданства и языка, неизменности евроатлантического курса.

Перед рассмотрением новых инициатив и реформ правительственные партии сначала должны договориться о них в "специальном комитете по развитию", в котором представлены все правительственные партии. Этот комитет может прийти на смену прежнему коалиционному совету.

Фото: vienotiba.lv