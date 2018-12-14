﻿ Нацблок собирает подписи за отставку Ушакова, Mixnews.lv

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Депутаты Рижской думы от Национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK инициировали сбор подписей за отставку мэра столицы Нила Ушакова, рассказал член нацблока Эдвардс Ратниекс.

По его словам, фракция неудовлетворена большинством принятых Ушаковым решений. Депутаты оппозиции также считают, что происходящее с предприятием Rīgas satiksme является слишком большим коррупционным скандалом, чтобы мэр, который одновременно является и держателем долей капитала этого предприятия, мог бы сохранить свой пост.

Оппозиция в лице Нацобъединения считает, что Ушаков должен был следить за происходящим на предприятии Rīgas Satiksme и поэтому он обязан взять на себя полную ответственность за возникшую ситуацию.

Напомним, как ранее писал Mixnews, все пять членов правления муниципального транспортного предприятия Rīgas satiksme подали заявления об уходе с должностей.

Расследуются взятки должностных лиц и легализация незаконно нажитых средств. Уголовный процесс касается закупки низкопольных трамваев в 2016 году, сумма которой составляла 62,6 млн евро, закупки троллейбусов в 2013 году на сумму 131,646 млн евро и закупки автобусов в 2013 году на 75,8 млн евро.

Фото: flickr.com