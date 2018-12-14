﻿ Один из фигурантов начал давать показания по делу Римшевича, Mixnews.lv

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Один из обвиняемых по делу о взятках президента Банка Латвии Илмара Римшевича после выдачи обвинения сменил тактику и начал давать показания, сообщили в Генеральной прокуратуре.

По делу обвиняются Римшевич и предприниматель Марис Мартинсонс, но в прокуратуре не сказали, кто из них дает показания. Римшевич ранее публично отрицал свою вину в инкриминируемых преступлениях.

Прокурор Виорика Йиргена через посредничество пресс-секретаря Генеральной прокуратуры Айги Эйдуки сообщила, что по делу продолжается досудебное расследование, поэтому продвижения этого уголовного процесса до конца года не будет.

Йиргена пояснила, что ранее один из обвиняемых в период, когда расследование дела вело Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, использовал свое право не давать показания.

С учетом того, что допросы обвиняемого еще не завершены, а также нужно провести другие следственные действия, связанные с проверкой его показаний, более подробных комментариев прокуратура не предоставляет.

Фото из Flickr/Blogtrepreneur