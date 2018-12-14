﻿ Кариньшу пока не удалось уговорить партии на компромисс, Mixnews.lv

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Необходимый компромисс между потенциальными партиями правящей коалиции еще не достигнут, заявил сегодня после переговоров с партиями кандидат "Нового Единства" на пост премьер-министра Кришьянис Кариньш.

Ни у одной из партий не было существенных возражений против предлагаемых "Новым Единством" основных принципов формирования правительства, но отдельные противоречия и обозначенные партиями "красные линии" не исчезли, сказал он.

Кариньш выразил готовность попытаться сформировать правительство, отметив, что еще неясно, готовы ли остальные партии к компромиссам. На следующей неделе он ожидает от партнеров ответа на вопрос о готовности принять его предложение работать в правительстве.

Окончательный ответ на вопрос о возможности сформировать правительство под его руководством может стать известен в среду, считает Кариньш.

Конкретное предложение будет подготовлено и подано партнерам по переговорам на следующей неделе.

Как сообщалось, "Новое Единство" предлагает потенциальным партнерам разделить сферы ответственности в новом правительстве по принципу паритета, независимо от численного представительства в Сейме. Речь идет о 15 должностях: 14 членов правительства и спикера парламента.

Фото из Flickr/Krišjānis Kariņš