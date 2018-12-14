﻿ Все мы делим пополам: партии рассказали о предпочтениях по министерствам, Mixnews.lv

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Потенциальный кандидат в премьер-министры от партии "Новое Единство" Кришьянис Кариньш провел первые переговоры о формировании правительства. Во время встреч партии высказали свои пожелания в отношении ведомств

"Новое Единство" предлагает потенциальным партнерам разделить сферы ответственности в новом правительстве по принципу паритета, независимо от численного представительства в Сейме. Речь идет о 15 должностях: 14 членов правительства и спикера парламента.

Партийное объединение "Для развития/За!" заинтересовано занять должности министров финансов, здравоохранения и обороны.

Союз "зеленых" и крестьян пока увязывает возможное количество министерств, которые он мог бы возглавить в новом правительстве, с количеством партий, которые войдут в правящую коалицию, но на переговорах с "Новым Единством" выразил интерес к министерствам земледелия, обороны, сообщения и охраны среды и регионального развития.

Новая консервативная партия хотела бы получить в свое ведение в формируемом правительстве три министерства: внутренних дел, образования и науки и охраны среды и регионального развития.

KPV LV обещало избирателям серьезные реформы, поэтому в новом правительстве хочет получить должности министров экономики и регионального развития и охраны среды.

Национальное объединение VL!-TB-LNNK хотело бы в новом правительстве продолжать руководить министерствами охраны среды и регионального развития и культуры, а также могло бы возглавить министерства благосостояния, образования и науки и внутренних дел.

Фото из Flickr/Saeima