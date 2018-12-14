﻿ Нил Ушаков сохранил пост мэра Риги, Mixnews.lv

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Мэр Риги Нил Ушаков сохранил свой пост после голосования на экстренном заедании.

Напомним, депутаты Рижской думы сегодня вечером собрались на экстренное заседание, которое созвал мэр Риги Нил Ушаков. На такой шаг он пошел, чтобы убедиться, по-прежнему ли он пользуется поддержкой большинства депутатов.

В поддержку мэра выступили 32 депутата, а депутаты от оппозиции покинули зал до начала голосования.

Решение об экстренном заседании Ушаков принял из-за последних событий в муниципальном предприятии общественного транспорта Rīgas satiksme (RS).

Как сообщалось, ранее депутаты Рижской думы от Национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK инициировали сбор подписей за отставку мэра столицы, рассказал член нацблока Эдвардс Ратниекс. По его словам, фракция не удовлетворена большинством принятых Ушаковым решений. Депутаты оппозиции также считают, что происходящее с предприятием Rīgas satiksme является слишком большим коррупционным скандалом, чтобы мэр, который одновременно является и держателем долей капитала этого предприятия, мог бы сохранить свой пост.

Напомним, начатый KNAB уголовный процесс связан с тремя закупками RS. Расследуются взятки должностных лиц и легализация незаконно нажитых средств.

Уголовный процесс касается закупки низкопольных трамваев в 2016 году, сумма которой составляла 62,6 млн евро, закупки троллейбусов в 2013 году на сумму 131,646 млн евро и закупки автобусов в 2013 году на 75,8 млн евро.

Все пять членов правления RS вчера подали мэру Риги Нилу Ушакову заявления об уходе с должностей.

В правление входили отстраненный от должности председателя Леон Бемхенс, и. о директора думского департамента сообщения Эмил Якринс, депутат Юрмальской думы Лариса Лоскутова, депутат Балдонской краевой думы Андрей Пожарнов и член партии "Честь служить Риге" Инесе Швекле.

Ушаков назначил временное правление RS в составе трех человек под руководством бывшего министра сообщения Анрийса Матисса. В правление вошли также два работника RS - директор отдела сообщения и организации Эдмунд Зивтиньш и директор отдела управления рисками Янис Гедушев.