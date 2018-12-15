﻿ Нацблок: мы должны вернуть Ригу любой ценой!, Mixnews.lv

Нацблок: мы должны вернуть Ригу любой ценой! (24)
В поиске наилучшей модели сотрудничества крупнейших латышских партий они должны любой ценой вернуть Ригу, заявил на съезде Национального объединения Visu Latvijai!—TB/LNNK председатель партии Райвис Дзинтарс.
"Любой ценой нужно вернуть Ригу. Я уверен, что это можно сделать, если латышские партии достигнут еще небывалого уровня сотрудничества между собой во имя общей цели", - сказал он.
По мнению лидера VL—TB/LNNK, сотрудничество с целью отвоевать Ригу не может сочетаться с состязанием партии с другими политическими силами.
"Уже с будущего года надо начать целенаправленные переговоры со всеми крупными латышскими партиями, чтобы искать наилучшую модель для сотрудничества, которая позволит достичь столь важной стратегической победы", - сказал Дзинтарс.
Выборы в самоуправления состоятся в Латвии в 2021 году.
Фото: канцелярия Сейма
Вот тогда мы все стеной встанем против вас, дармоеды! Вы работать не умеете, толку от вас нет, народ терпит вас, бездарей с 5% рейтинга. Заткнитесь и не злите нас, рижан!
Нилс пусть пока в камере отдохнёт один срок.