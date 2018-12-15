﻿ Нацблок: мы должны вернуть Ригу любой ценой!, Mixnews.lv

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Нацблок: мы должны вернуть Ригу любой ценой! (24)

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Политика | 15 декабря 2018 года, 14:12

В поиске наилучшей модели сотрудничества крупнейших латышских партий они должны любой ценой вернуть Ригу, заявил на съезде Национального объединения Visu Latvijai!—TB/LNNK председатель партии Райвис Дзинтарс.

"Любой ценой нужно вернуть Ригу. Я уверен, что это можно сделать, если латышские партии достигнут еще небывалого уровня сотрудничества между собой во имя общей цели", - сказал он.

По мнению лидера VL—TB/LNNK, сотрудничество с целью отвоевать Ригу не может сочетаться с состязанием партии с другими политическими силами.

"Уже с будущего года надо начать целенаправленные переговоры со всеми крупными латышскими партиями, чтобы искать наилучшую модель для сотрудничества, которая позволит достичь столь важной стратегической победы", - сказал Дзинтарс.

Выборы в самоуправления состоятся в Латвии в 2021 году.

Фото: канцелярия Сейма

Комментарии 24
Не дождётесь!52 минуты назад
Никто вам, дегенератам нацыкам, Ригу не отдаст! Хотите к "кормушке" города, чтоб всё разворовать? Вы уже "госкормушку" опустошили, тебе к городской рвётесь?
Вот тогда мы все стеной встанем против вас, дармоеды! Вы работать не умеете, толку от вас нет, народ терпит вас, бездарей с 5% рейтинга. Заткнитесь и не злите нас, рижан!
5
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Ы47 минут назад
Ротацию устраивай со своими дружками-пидорасами,а в политике без тебя разберутся
4
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Саня50 минут назад
Я за ротацию во власти.
Нилс пусть пока в камере отдохнёт один срок.
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